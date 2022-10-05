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Казахстан одобрил ратификацию договора с Туркменистаном о границе по Каспию

CentralAsia (KZ) -  Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана одобрил ратификацию договора с Туркменистаном о делимитизации границы и разграничении рыболовных зон на Каспийском море.

«Принятие договора устранит возможные предпосылки для возникновения споров с Туркменистаном касательно разграничения дна Каспия между нашими государствами, повысит инвестиционную привлекательность казахстанского сектора дна Каспийского моря и обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов», — говорится в заключении комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

Отмечается, что договор станет первым в истории документом, который закрепит государственные границы на Каспийском море.

Договор между Казахстаном и Туркменией был подписан в октябре 2021 года в Ашхабаде. После одобрения Мажилисом он будет передан на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента) республики.

Туркменистан ратифицировал этот договор весной 2022 года.

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