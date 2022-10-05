Президент Туркменистана посетит Казахстан в октябре

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Казахстан с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.

Сообщается, что 4 октября в формате видео-конференц-связи состоялись казахстанско-туркменские политические консультации под председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева и заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева.

В рамках мероприятия стороны провели обстоятельный обмен мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном в двустороннем и многостороннем формате.

«Особое внимание было уделено рассмотрению реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Ашхабад в октябре 2021 года и подготовке государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан в октябре 2022 года, а также участию туркменской стороны в предстоящих 6-м саммите СВМДА, Совете глав государств СНГ и саммите Центральная Азия – Россия», - говорится в сообщении.

По итогам консультаций стороны договорились поддерживать высокий уровень контактов между внешнеполитическими ведомствами двух государств для содействия дальнейшему развитию стратегического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном