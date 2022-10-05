В ВУЗах Узбекистана дистанционное обучение будет осуществляться только на платной основе

CentralAsia (UZ) - Кабинет министров Узбекистана 3 октября подписал документы о введении форм оплаты в ВУЗах. Главное изменение касается того, что дистанционная форма обучения переходит полностью на платную основу.

Для реализации подобного вида обучения президентом поручено разработать всю необходимую базу и инфраструктуру. Для предоставления услуг дистанционного высшего образования, ВУЗы должны соответствовать следующим требованиям:

- удобный сайт для контроля работы и обучения студентов;

- образовательный контент на год вперед с наличием всей необходимой литературой в цифровом варианте;

- сервера системы должны находится на территории Узбекистана;

- необходимая инфраструктура для подключения к сети интернет;

- корпус с наличием современных компьютеров и другой оргтехники;

- наличие штата IT-специалистов для поддержания и усовершенствования системы.

При наличии перечисленных факторов, ВУЗу разрешается принять не более 300 студентов (не считая иностранцев) по направлению бакалавриата, и не более 30 по направлению на магистратуру. Данные количественные ограничения не касаются направлений сферы IT.

Источник: https://upl.uz