В ВУЗах Узбекистана дистанционное обучение будет осуществляться только на платной основе

- Узбекистан, общество
- 12:40, 05 октября 2022
- Просмотров: 216
CentralAsia (UZ) - Кабинет министров Узбекистана 3 октября подписал документы о введении форм оплаты в ВУЗах. Главное изменение касается того, что дистанционная форма обучения переходит полностью на платную основу.
Для реализации подобного вида обучения президентом поручено разработать всю необходимую базу и инфраструктуру. Для предоставления услуг дистанционного высшего образования, ВУЗы должны соответствовать следующим требованиям:
- удобный сайт для контроля работы и обучения студентов;
- образовательный контент на год вперед с наличием всей необходимой литературой в цифровом варианте;
- сервера системы должны находится на территории Узбекистана;
- необходимая инфраструктура для подключения к сети интернет;
- корпус с наличием современных компьютеров и другой оргтехники;
- наличие штата IT-специалистов для поддержания и усовершенствования системы.
При наличии перечисленных факторов, ВУЗу разрешается принять не более 300 студентов (не считая иностранцев) по направлению бакалавриата, и не более 30 по направлению на магистратуру. Данные количественные ограничения не касаются направлений сферы IT.
Источник: https://upl.uz