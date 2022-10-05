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Путин подписал договоры о «принятии новых регионов» в состав России
Владимир Путин (в центре), глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, глава Донецкой Нар
Владимир Путин (в центре), глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, глава Донецкой Нар

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей «в состав России». Также он подписали четыре соответствующих федеральных конституционных закона. Теперь Путин должен внести соответствующие поправки в Конституцию.

Ранее законы единогласно одобрили Госдума и Совфед. Конституционный суд признал договоры с новыми территориями конституционными.

Согласно законам, жители новых субъектов России становятся гражданами РФ при подаче заявления и принесении присяги гражданина РФ. Им дан месяц на подачу заявлений об отказе от гражданства РФ. До 1 января 2026 года для этих территорий будет действовать переходный период.

ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия. Херсонская и Запорожская области останутся областями. Государственным языком будет русский, в школах обещают сохранить изучение украинского. В Кремле говорили, что ДНР и ЛНР войдут в границах 2014 года, а границы Запорожской и Херсонской областей определят после того, как Россия «посоветуется с населением».

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