Путин подписал договоры о «принятии новых регионов» в состав России

Владимир Путин (в центре), глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо, глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий, глава Донецкой Нар

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей «в состав России». Также он подписали четыре соответствующих федеральных конституционных закона. Теперь Путин должен внести соответствующие поправки в Конституцию.

Ранее законы единогласно одобрили Госдума и Совфед. Конституционный суд признал договоры с новыми территориями конституционными.

Согласно законам, жители новых субъектов России становятся гражданами РФ при подаче заявления и принесении присяги гражданина РФ. Им дан месяц на подачу заявлений об отказе от гражданства РФ. До 1 января 2026 года для этих территорий будет действовать переходный период.

ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия. Херсонская и Запорожская области останутся областями. Государственным языком будет русский, в школах обещают сохранить изучение украинского. В Кремле говорили, что ДНР и ЛНР войдут в границах 2014 года, а границы Запорожской и Херсонской областей определят после того, как Россия «посоветуется с населением».