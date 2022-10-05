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Токаева выдвинули на выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Национальная волонтерская сеть Казахстана и Гражданский альянс страны выступили с инициативой выдвижения действующего президента Касым-Жомарт Токаева в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщает издание Kazinform.

«Мы проводим общее собрание Национальной волонтерской сети, на котором хотим выступить с инициативой выдвижения от лица всех волонтерских организаций, входящих в нашу сеть, кандидатом в президенты действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева», — говорится в заявлении волонтерской сети.

По словам председательницы организации Веры Ким, поддержка кандидатуры Токаева необходима для проходящих в стране «масштабных реформ».

Инициативу поддержал Гражданский альянс. За кандидатуру Токаева проголосовали 26 членов организации из 26.

21 сентября Токаев подписал указ о проведении президентских выборов в Казахстане. Ранее глава государства реформировал политическую систему страны, по новой конституции президент избирается на семь лет, но только на один срок.

Во время подписания указа Токаев обратился к нации. Он заявил, что по итогам конституционной реформы, проведенной в июле, в стране удалось сформировать «оптимальный баланс между ветвями власти», а также перечислил свои основные достижения в качестве реформатора политической системы страны. Среди политических преобразований последних лет Токаев привел в качестве примера внедрение уведомительного принципа проведения собраний, упрощение регистрации политических партий и снижение порога для прохождения партий в нижнюю палату парламента (мажилис). «В избирательных бюллетенях появилась графа «Против всех». Создан институт парламентской оппозиции. <...> Отменена смертная казнь. Внедрен механизм прямой выборности сельских акимов и многое другое», — перечислил Токаев.

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