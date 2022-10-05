Токаев объявил о завершении эпохи «олигархического капитализма»

CentralAsia (KZ) - В Казахстане завершается эпоха «олигархического капитализма» и наступает период социальной ответственности государства перед гражданами страны. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Государство очень внимательно наблюдает за деятельностью всех крупных добывающих компаний, занимающихся добычей в нашей стране. Мы не можем позволить себе значительного дохода за деньги. Мы предпочитаем использование различных социальных программ», — заявил глава государства.

По его словам, особое внимание будет уделено расширению производства, защите экологии, а также налоговым выплатам. «Если крупные промышленные предприятия не будут соответствовать этим требованиям, мы будем вынуждены пойти на прекращение партнерства. Это ни в коем случае не угроза, а простые, честные и справедливые правила работы, общепринятые во всем цивилизованном мире», — отметил президент.

Токаев подчеркнул, что «эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается», а гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны.

После массовых протестов в начале 2022 года Токаев усилил борьбу с приближенными к бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву родственниками и бизнесменами. Так, ключевых постов в государстве лишились три зятя Назарбаева, его племянник и другие родственники, а самого политика отстранили от пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Также он перестал возглавлять правящую партию «Нур Отан» (позднее сменила название на «Аманат»), пишет РБК.

В конце сентября суд приговорил к шести годам лишения свободы племянника бывшего президента Кайрата Сатыбалдыулы за хищения средств «Казахтелекома» в особо крупном размере.

1 сентября этого года Касым-Жомарт Токаев провозгласил обновленный экономический курс в Казахстане, приоритетами которого станут сокращение вмешательства государства в экономику и поддержка бизнеса. 17 сентября он также утвердил внесение в Конституцию поправок, в частности предполагающих, что президент республики сможет избираться на свой пост только на один семилетний срок.

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