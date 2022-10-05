ISW: Украинские войска освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 14:14, 05 октября 2022
- Просмотров: 157
- Обновлено: 14:15, 05 октября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 4 на 5 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинские силы продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области.
Украинские войска освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец вдоль трассы Т2207, вынудив российские войска отступить на юг в сторону Херсона. Украинские силы также продолжают продвигаться на юг вдоль реки Днепр и трассы Т0403, перерезав две российские наземные линии связи (ГЛОК) на севере Херсонской области и оттеснив российские войска к югу от границы Херсон-Днепропетровская область в район Берислава.
Выводы института:
4 октября украинские силы продолжают наступать на востоке Харьковской области к западу от Сватово, продвигаясь за реку Оскол и все больше угрожая российским позициям в Луганской области.
4 октября российские войска продолжают наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары западнее Гуляполя, Днепропетровской и Николаевской областей.
4 октября российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области.