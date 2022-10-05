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ISW: Украинские войска освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 4 на 5 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские силы продолжают добиваться значительных успехов в Херсонской области.

Украинские войска освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец вдоль трассы Т2207, вынудив российские войска отступить на юг в сторону Херсона. Украинские силы также продолжают продвигаться на юг вдоль реки Днепр и трассы Т0403, перерезав две российские наземные линии связи (ГЛОК) на севере Херсонской области и оттеснив российские войска к югу от границы Херсон-Днепропетровская область в район Берислава.

Выводы института:

4 октября украинские силы продолжают наступать на востоке Харьковской области к западу от Сватово, продвигаясь за реку Оскол и все больше угрожая российским позициям в Луганской области.

4 октября российские войска продолжают наносить артиллерийские, авиационные и ракетные удары западнее Гуляполя, Днепропетровской и Николаевской областей.

4 октября российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области.

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