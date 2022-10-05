CentralAsia (UZ) - Всемирный банк обновил прогноз по ВВП Узбекистана, об этом говорится в новом обзоре, посвященном региону Европы и Центральной Азии.

По оценкам финансового института, экономика страны вырастет на 5,3% в 2022 году, при этом замедлится до 4,9% в 2023 году.

«Увеличивающиеся сложности в области логистики (поставок), связанные с санкциями в отношении России, замедлят рост частного потребления», — говорится в обновленном прогнозе ВБ.

В июне эксперты Всемирного банка оценивали рост экономики Узбекистана в 2022 году в 4,3% и в 5,3% — в 2023-м. При этом докризисный прогноз ВБ для страны составлял 5,6% в 2022 году и 5,8% — в 2023-м.

При этом эксперты Всемирного банка в свежем октябрьском прогнозе отмечают, что в Узбекистане ожидается стабильный рост частных инвестиций и экспорта, а текущий счет платежного баланса улучшится, так как «Узбекистан продолжит извлекать дальнейшую выгоду из высоких мировых цен на сырьевые товары (золото, медь, природный газ) и увеличения денежных переводов трудовых мигрантов».

Тем не менее, ожидается, что прямые иностранный инвестиции не увеличатся в 2022 году, а торговый дефицит будет покрываться преимущественно за счет государственных заимствований.

Более высокие доходы от экспорта сырьевых товаров и медленные государственные инвестиционные расходы позволят снизить бюджетный дефицит с 6,2% ВВП в 2021 году до 4,4% в 2022 году, ожидают в ВБ.

«Тем не менее, дефицит будет выше, чем запланированные бюджетные показатели на 2022 год на уровне 3% по причине более высоких расходов правительства на социальную защиту населения, здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры», — считают эксперты ВБ.

Финансовый институт ожидает, что запланированная на 2023 год бюджетная консолидация будет отложена по причине увеличения адресной социальной защиты населения в ответ на роста цен на продовольственные товары и смягчения последствий войны в Украине.

«Рост экономики и расширение программ социальной защиты населения [в Узбекистане] будут способствовать дальнейшему сокращению бедности в стране. По прогнозам, уровень бедности снизится до 14,5% в 2023 году и 12,2% в 2024 году», — говорится в докладе.

При этом эксперты ВБ ожидают, что консолидация государственных расходов возобновится в ближайшие годы «в свете мобилизации доходов и повышения эффективности расходования бюджетных средств».

Кроме того, ожидается, что правительство продолжит придерживаться собственных ограничений на заимствования. Так, государственный долг и общий внешний долг постепенно снизится до 32% и 55% ВВП соответственно к концу 2024 года, считают в ВБ

«Риски для данного прогноза в сторону его ухудшения включают затяжную войну в Украине и новые санкции в отношении России, а также более жесткие, чем ожидалось, глобальные финансовые условия», — отметили во Всемирном банке.

«Существует риск замедления реализации реформ на данном более сложном этапе экономической трансформации, который усугубляется сложной международной обстановкой», — считают эксперты.

Потенциальные положительные тренды для экономики они видят в более высоких мировых ценах на золото, природный газ и медь, а также более быстром росте производительности в секторах экономики в результате структурных реформ правительства.