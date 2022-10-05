«Ъ»: Джо Байден зайдет на второй круг. Переизберут ли американцы действующего лидера?

CentralAsia (CA) - Джо Байден планирует переизбраться на пост президента США в 2024 году. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. 4 октября телеканал NBC сообщил, что американский лидер заявил о таких планах во время встречи с проповедником Элом Шарптоном. А еще в августе, по данным СМИ, была подана заявка на регистрацию движения Biden for president. Каковы шансы действующего президента? Об этом пишет «Коммерсантъ».

Первые выборы Джо Байдена прошли в 1970-м. Тогда 28 летний политик был избран членом Совета округа Ньюкасл в Делавере. Спустя 52 года, действующий президент, кажется, полон сил и готов бороться за кресло в Белом доме и в 2024-м.

Хотя еще в начале 2022 года многим экспертам это казалось нереалистичным. Штаты столкнулись с рекордной за 40 лет инфляцией, а рейтинг одобрения господина Байдена падал до рекордно низких 36%.

Но в последние месяцы ситуация немного улучшилась, говорит профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Рейтинги хозяина Белого дома в последние полтора месяца несколько поднялись. Поэтому Джо Байден считает, что это для него выгодный момент. Как человек, который всю свою жизнь шел к власти, отдавать ее он не собирается. Но очень многое покажут промежуточные выборы в ноябре. Если демократы столкнутся с разгромной ситуацией, шансы господина Байдена остаться лидером партии резко ослабнут».

Между тем поддержка Джо Байдена среди демократов не на самом высоком уровне. По последним опросам, кандидатом в 2024 году его хотят видеть чуть больше трети респондентов, а 56% сторонников демократической партии такой шаг не приветствуют.

Тем не менее конкурентов в партии у Байдена пока нет, считает американист Владимир Лафитский: «Праймериз он, конечно, пройдет. Нет достойных соперников, которые могут перехватить Томаса Переса среди демократов. Социально-этнический состав избирателей — англосаксы, протестанты — основа политической демократии. Камала Харрис, конечно, харизматичная женщина. Она опытный политик, но все-таки ей не хватает очень многого, в том числе исходных данных».

Собеседники «Ъ» подчеркивают: рейтинг Байдена на фоне поддержки Украины заметно повысился, но в первую очередь американцы будут голосовать кошельком.

И в этом смысле у них есть большие претензии к действующему президенту, говорит эксперт российского совета по международным делам Алексей Наумов: «Примечательно, что в так называемых колеблющихся штатах его рейтинг ниже, чем в среднем по стране — это Огайо, Джорджия, Аризона.

На прошлых выборах он выиграл в них с перевесом 0,2%. Что касается причин его непопулярности, помимо уже озвученных тем инфляции и нестабильной экономической обстановки, белые мужчины-демократы не довольны Джо Байденом, потому что он не отражает их интересы, а слишком сосредоточился на поддержке национальных меньшинств».

А что же главный соперник Джо Байдена — Дональд Трамп? В июле он заявил, что принял решение насчет выборов в 2024-м, но не раскрыл его.

Однако Трамп может стать проблемой не столько для Байдена, сколько для республиканской партии, часть которой терпеть не может одиозного миллиардера, говорит профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков: «Ситуация для республиканцев очень сложная. Дональд Трамп имеет десятки миллионов сторонников, которые исходят из позиции или он, или никто. Поэтому отказ признать Трампа в качестве кандидата республиканцев немедленно расколет партию. Что будет, если он проиграет?

Если Дональд Трамп решит баллотироваться в качестве независимого кандидата или от какой-то своей партии, он гарантированно убивает шансы республиканцев на то, что их представитель будет избран».

Хотя у республиканцев, в отличие от демократов, очень сильная скамейка кандидатов, заключают эксперты. Например, 44-летний губернатор Флориды Рон Десантис, который предлагает модель «трампизма», но только без самого Дональда Трампа.