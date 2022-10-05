С октября в регионах Туркменистана возник дефицит бензина

CentralAsia (TM) - В Туркменистане на автозаправках Мары и Лебапа выстраиваются большие очереди за бензином, сообщает Turkmen news.

С начала октября на заправках в Лебапском велаяте, в том числе в столице региона Туркменабате, исчез бензин марок A-95 и A-92.

В некоторых АЗС региона в ограниченном количестве можно купить бензин марки А-80, но автомобилисты не торопятся его покупать из опасений, что низкокачественное топливо может испортить машину.

Нехватка наблюдается и в Марыйском велаяте.

«В Мары некоторые водители рискнули залить бензин А-80, но потом жаловались на то, что их автомобили вышли из строя», – пишет издание, отмечая, что нехватка бензина привела к остановке работы таксистов, перевозивших пассажиров из районов в велаятский центр.

Источник Радио связывает дефицит горючего с увеличением объемов его экспорта. В свою очередь, Turkmen news предполагает, что причиной этого стала хлопкоуборочная кампания.

«В Туркменистане каждому региону отпускается определенный лимит горюче-смазочных материалов. В период уборочной кампании хякимы регионов просят отпускать им больше солярки, нужной для комбайнов, тракторов и другой техники. Чтобы уложиться в лимиты, они сокращают количество поставляемого в регион автомобильного бензина», – отмечает издание.