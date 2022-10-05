После объявления о мобилизации Россию покинули около 700 тыс. человек, – Forbes

CentralAsia (CA) - С начала мобилизации из России уехали почти 1 млн человек, сказал Forbes собеседник, знакомый с кремлевскими оценками. Другой собеседник в Администрации президента уточнил, что речь идет о 600 — 700 тыс. россиян. При этом подсчитать, какое количество уехавших покидают страну с туристическими целями, не представляется сейчас возможным, подчеркивает он.

Сразу после объявления о мобилизации 21 сентября на пропускных пунктах российских границ образовались очереди. Самая известная — на пропускном пункте «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, где люди стояли в очереди по 4-5 дней, часто без еды и воды. 3 октября блогер Николай Левшиц сообщил, что пробка на границе рассосалась, машины проезжают свободно. Также очереди образовались на пограничных переходах на российско-казахстанской границе.

До сих пор в СМИ появлялись разрозненные оценки числа уехавших, которые озвучивали различные принимающие страны. Так, 4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что с 21 сентября в страну въехали 200 тыс. граждан России, выехали из страны за этот период 147 тыс. россиян, сообщил глава МВД республики Марат Ахметжанов.

Ранее различные СМИ приводили цифру 194 тыс. россиян, уехавших за неделю после объявления о мобилизации в Грузию, Казахстан и Финляндию. Из них 98 тыс. уехали в Казахстан. МВД Грузии сообщало, что за неделю в страну приехали 53 тыс. россиян, а ежедневно границу переходят 10 тыс. человек, что на 40-45% больше, чем до 21 сентября. За эту же неделю в ЕС въехали 66 тыс. россиян, что на 30% больше, чем неделей раньше, подсчитало пограничное агентство Евросоюза Frontex. Агентство сообщило, что большинство въехали через финские и эстонские КПП, причем число въезжающих в Финляндию значительно увеличилось после объявления о мобилизации.

30 сентября посол России в Хельсинки Павел Кузнецов говорил, что после 21 сентября в Финляндию въехали около 60 тыс. россиян, 80% из которых транзитом следуют в другие страны Европы. Кузнецов подчеркивал, что неизвестно, сколько именно уезжающих называют причиной частичную мобилизацию, однако, по данным миграционной службы, около 100 человек обратились с заявлением о предоставлении убежища.

В начале сентября, еще до объявления частичной мобилизации, Росстат сообщал, что с начала года из России выехали 419 тыс. человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Миграционный отток составил 96 тыс. против прироста на 114 тыс. в 2021 году.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Согласно официальным заявлениям под нее подпадают в первую очередь военнослужащие запаса, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность. По данным Минобороны, должны быть призваны 300 тыс. человек. Почти сразу после начала мобилизации государственные СМИ начали сообщать о нарушениях во время призыва. 29 сентября президент России Владимир Путин поручил устранить ошибки, допущенные при частичной мобилизации.