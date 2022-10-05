Товарооборот Туркменистана с Казахстаном за семь месяцев достиг $228,8 млн

CentralAsia (TM) - Товарооборот между Казахстаном и Туркменистаном за первые семь месяцев 2022 года составил $228,8 млн долларов, что близко к объему товарооборота прошлого года. Об этом сообщил посол Казахстана в Туркменистане Аскар Тажибаев в статье, опубликованной в среду в газете «Нейтральный Туркменистан».

Он сообщил, что в 2021 году товарооборот между странами составил $254,3 млн долларов, добавив, что это почти в два раза больше показателя 2020 года.

«В то же время главами наших государств поставлена задача довести уровень товарооборота до 1 млрд долларов США в ближайшие пять лет», - сказал Тажибаев.

В своей статье казахстанский посол также отметил активное развитие приграничного сотрудничества между странами.

«Уделяется большое внимание потенциа­лу взаимодействия между Мангистауской областью Казахстана и Балканским велаятом Туркменистана. В перспективе – создание специальной зоны приграничной торговли на границе двух стран», - добавил Аскар Тажибаев.

Он отметил, что в год 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между странами состоится первый государственный визит президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Казахстан, подготовка которого находится на заключительном этапе.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году.