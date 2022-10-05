Лукашенко отправится в Таджикистан с официальным визитом
- Таджикистан, политика
- 15:44, 05 октября 2022
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Александр Лукашенко
CentralAsia (TJ) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко вскоре отправится в Таджикистан с официальным визитом. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте главы государства.
«Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон сверили часы по основным вопросам двухсторонних отношений. Вскоре состоится официальный визит президента Беларуси в Таджикистан», — говорится в заявлении пресс-службы.
В рамках поездки лидеры стран обсудят двустороннюю повестку, актуальные вопросы международного характера, а также развитие торгово-экономического сотрудничества.
Уточняется, что Лукашенко «тепло поздравил» Рахмона с юбилеем.
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