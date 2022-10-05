Нобелевскую премию по химии дали за новый метод синтеза молекул

CentralAsia (CA) - Нобелевскую премию по химии 2022 года дали Кэролайн Р. Бертоцци, Мортену Мелдалу и К. Барри Шарплессу. Они удостоены награды за разработку «клик-химии» (химические реакции, позволяющие при любых условиях получать заданные молекулы) и биоортогональных реакций (способны протекать внутри живых систем, не мешая естественным биохимическим процессам). Господа Шарплесс и Мелдал заложили основу «клик-химии», а госпожа Бертоцци начала применять ее с живыми организмами.

Для Барри Шарплесса это уже вторая Нобелевская премия — первую он получил в 2001 году совместно с Рёдзи Ноёри и Уильямом Ноулзом. Их наградили за создание «хиральных катализаторов окислительно-восстановительных реакций» (эти исследования используются в фармацевтической промышленности). В 2000 году он придумал концепцию «клик-химии», при которой «реакции протекают быстро и исключаются нежелательные побочные продукты», говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В 2001 году ученый перечислил несколько критериев, которые нужно выполнить, чтобы химическую реакцию можно было назвать «клик-химией»: в частности, реакция должна проходить с участием кислорода и в воде.

Вскоре после этого Шарплесс и Мортен Мелдал независимо друг от друга сумели показать реакцию между азидами и алкинами— азид-алкиновое циклоприсоединение с медь содержащими катализаторами. Эксперты называют это «жемчужиной клик-химии»: сейчас эта химическая реакция используется, к примеру, при разработке фармацевтических препаратов, для картирования ДНК (метод построения генетических карт) и создания необходимых для этого материалов.

Кэролин Бертоцци сумела вывести «клик-химию» «на новый уровень», отметили в Нобелевском комитете. Для картирования «важных, но неуловимых» биомолекул на поверхности клеток — гликанов — она сумела добиться реакций, которые протекают внутри живых организмов. Такие биоортогональные реакции протекают, не нарушая химический состав клетки. «Эти реакции теперь используются во всем мире для изучения клеток и отслеживания биологических процессов. При помощи биоортогональных реакций исследователи усовершенствовали дозировку лекарств от рака, сейчас этот метод проходит клинические испытания»,— уточнили в комитете.

Вчера, 4 октября, объявили лауреатов Нобелевской премии по физике. Победителями стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Им присудили премию за исследования в квантовой механике, в частности, за эксперименты с фотонами и открытия в квантовой информатике.

3 октября Нобелевской премии в номинации «физиология и медицина» удостоился шведский биолог Сванте Паабо за исследование эволюции человека.

В четверг, 6 октября, станет известен новый лауреат Нобелевской премии по литературе.