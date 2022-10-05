Песков отрицает планы Путина обратиться к нации и поменять статус «спецоперации»

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о планах Владимира Путина сегодня обратиться к россиянам не соответствует действительности. По его словам, президент не планирует объявлять о смене формата «спецоперации».

На вопрос, планируется ли поменять формат «специальной военной операции» на контртеррористическую, представитель Кремля ответил: «Это прерогатива президента. На сегодняшний момент таких решений не принималось».

В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов допускал, что после присоединения украинских территорий, а также ДНР и ЛНР, Россия будет проводить уже не «специальную, а контртеррористическую операцию в Украине».

Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник сообщил, что президент России Владимир Путин 5 октября может выступить с обращением к гражданам России, в котором сообщит о смене статуса «спецоперации».