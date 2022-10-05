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Октябрь в Туркменистане прогнозируется сухим и тёплым

CentralAsia (TM) -  В октябре в Туркменистане среднемесячная температура ожидается несколько выше нормы, а количество осадков – меньше нормы, передает Turkmenprtal.

Так в Ашхабаде в первой половине месяца температура днём прогнозируется преимущественно +25°…+30°, сообщает meteojurnal. Хотя для столицы норма октябрьской температуры +17,1°, осадков – 12,1 мм.

В отдельных регионах Туркменистана максимальная дневная температура может достигать +30°…+35°.

Самая высокая температура в Ашхабаде отмечена в 1969 году, это +40,1°. Наименьшая – в 5 градусов мороза зафиксирована в 1953 году, отмечает источник.

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