В Узбекистане отменили единую школьную форму

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане официально отменили обязательное ношение единой школьной формы в этом году, сообщает информационное агентство УзА.

Кабинет министров 3 октября принял постановление №558, официально отменяющее обязательное ношение о введении единой школьной формы для учащихся в общеобразовательных школах.

Как пояснили в Министерстве народного образования (МНО), в соответствии с постановлением, ношение единой школьной формы стало добровольным.

Между тем, в соответствии с постановлением, принятым еще в 2018 году, школьную форму в школах Узбекистана будут вводить поэтапно.

В МНО напомнили, что школьники должны одеваться в соответствии с требованиями устава своей школы.