В Узбекистане отменили единую школьную форму

- Узбекистан, общество
- 17:07, 05 октября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане официально отменили обязательное ношение единой школьной формы в этом году, сообщает информационное агентство УзА.
Кабинет министров 3 октября принял постановление №558, официально отменяющее обязательное ношение о введении единой школьной формы для учащихся в общеобразовательных школах.
Как пояснили в Министерстве народного образования (МНО), в соответствии с постановлением, ношение единой школьной формы стало добровольным.
Между тем, в соответствии с постановлением, принятым еще в 2018 году, школьную форму в школах Узбекистана будут вводить поэтапно.
В МНО напомнили, что школьники должны одеваться в соответствии с требованиями устава своей школы.
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