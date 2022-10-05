Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поступает много предложений о его выдвижении кандидатом в президенты, и это его радует. Однако он считает правильным пойти на предстоящие внеочередные выборы главы государства, назначенные на 20 ноября, не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил.

«Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно: ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации. Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ», - заявил Токаев.

Он уверен, что это позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений.

«Важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством. Как глава государства я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо», - сказал он.

Токаев считает, что сегодня «налицо оживление внутриполитического поля»: избирательная кампания набирает обороты, выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения.

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