АБР выделит Узбекистану полмиллиарда долларов на продовольственную безопасность

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере 500 млн долларов для обеспечения продовольственной безопасности, социальной защиты уязвимых групп населения и поддержки занятости в Узбекистане, передает Podrobno.uz.

Эти деньги окажут финансовую поддержку правительству Узбекистана, которое реализует программу общей стоимостью 1,2 миллиарда долларов, направленную на укрепление продовольственной безопасности и стабильности цен, оказание прямой социальной помощи малообеспеченным семьям, пожилым людям и другим уязвимым группам, а также поддержку безработных и возвращающихся трудящихся-мигрантов.

Пандемия коронавируса и экономический шок, вызванный конфликтом на Украине, серьезно сказались на Узбекистане. К этим последствиям относятся более высокие торговые издержки, рост инфляции, рост безработицы и сокращение денежных переводов. Это, в свою очередь, снижает покупательную способность домохозяйств с низкими доходами, ослабляет частное потребление и приводит к росту бедности.

АБР окажет поддержку мерам правительства по обеспечению достаточного снабжения продовольствием по стабильным ценам, таким как импорт пшеницы и освобождение основных продуктов питания от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин. Это также поможет правительству поддерживать выплаты социальной поддержки более чем 8,9 миллионам уязвимых людей до декабря 2022 года.

АБР также будет реализовывать техническое содействие для поддержки в мониторинге и оценке, которая будет финансироваться за счет гранта в размере 400 000 долларов из Специального фонда технического содействия.

«Данная программа будет способствовать усилиям правительства по сдерживанию инфляции в разумных пределах посредством фискальных интервенций. Это предоставит ресурсы для повышения местной занятости и предпринимательства, а также поможет стабилизировать торговлю с другими странами региона и Европой», – сказал главный специалист АБР по государственному управлению Навенду Каран.