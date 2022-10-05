Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 224 дня военных действий

Азия и мир, политика

17:26, 05 октября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 5 октября. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава – около 61 000 (+200) человек, танков ‒ 2 435 (+11) ед, боевых бронированных машин ‒ 5 038 (+20) ед, артиллерийских систем – 1 414 (+7) ед, РСЗО – 341 (+1) ед, средства ПВО ‒ 177 (+0) ед, самолетов – 266 (+0) ед, вертолетов – 232 (+4) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4), крылатые ракеты ‒ 246 (+0), корабли /катера ‒ 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 3 841 (+18) ед, специальная техника – 132 (+1). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia