Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 224 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:26, 05 октября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 5 октября.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 61 000 (+200) человек,
танков ‒ 2 435 (+11) ед,
боевых бронированных машин ‒ 5 038 (+20) ед,
артиллерийских систем – 1 414 (+7) ед,
РСЗО – 341 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 177 (+0) ед,
самолетов – 266 (+0) ед,
вертолетов – 232 (+4) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),
крылатые ракеты ‒ 246 (+0),
корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 3 841 (+18) ед,
специальная техника – 132 (+1).
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