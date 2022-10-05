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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 224 дня военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 5 октября.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 61 000 (+200) человек,

танков ‒ 2 435 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5 038 (+20) ед,

артиллерийских систем – 1 414 (+7) ед,

РСЗО – 341 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 177 (+0) ед,

самолетов – 266 (+0) ед,

вертолетов – 232 (+4) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1032 (+4),

крылатые ракеты ‒ 246 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 841 (+18) ед,

специальная техника – 132 (+1).

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