Исследование показывает, что предки монголов саражались в составе Древнегреческой армии

CentralAsia (MNG) - Древнегреческие силы, сражавшиеся 2500 лет назад, включали наемников с Балкан, Балтики, Кавказа, Монголии и Центральной Азии, чье прибытие смешало генофонд, как показало исследование.

В 480 г. до н.э. между греческой армией и армией из Карфагена в Северной Африке произошла битва за город-государство Гимера, греческую колонию на северном побережье Сицилии.

Греческие силы находились под командованием короля Сиракуз Гелона и Терона, известного как тиран Акрагаса, а карфагенянами командовал Гамилькар.

Исследователи из Университета Джорджии изучили геном солдат, сражавшихся в той битве, а также местных жителей. Они обнаружили, что «многие солдаты имели предки из Северной Европы, Степи и Кавказа». добавляя: «Эти результаты показывают, как участие в войне способствовало мобильности людей в континентальном масштабе».

Греки, защищавшие Гимеру, одержали победу в 480 г. до н.э., но Греция потерпела поражение в 409 г. до н.э., когда ей на помощь пришло гораздо меньше иностранных наемников, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи обнаружили солдат, родословная которых связана с Балканами, с «северо-восточной Европой и восточной Балтией», с Евразийской степью, которая простирается до Китая и Монголии, и с «современным Кавказом». Некоторые были «набраны из районов, славящихся особыми навыками», такими как стрельба из лука.

Использование наемников в военных действиях «облегчило миграцию», отмечается в исследовании, обнаружив, что «часто интегрировались в греческое общество».

