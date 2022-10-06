Над Россией витает призрак «пушечного мяса» и монгольского объединения?

CentralAsia (MNG) - Обращение бывшего президента Монголии Цахиагийн Элбэгдорж к своим соотечественникам, в том числе в Бурятии, Туве или Калмыкии, отправленным на войну России с Украиной, пока не смогло существенно встряхнуть Азию по сравнению, скажем, с волнениями в Дагестане. Но, как поняли и русские, и китайцы в 20-м веке, монгольский ирредентизм нельзя воспринимать легкомысленно.

Цахиагийн Элбэгдорж уже политик на пенсии (он ушел с поста президента в 2017 году, отбыв два срока), а его родительская Демократическая партия в настоящее время находится в оппозиции. Однако говорил он через учреждение, которое находится немного в стороне от политики, — Всемирную монгольскую федерацию. Гордое название учреждения несколько натянуто – WMF размещается в одной комнате офисного здания, основано год назад, сайт немного хромает, но уже имеет немало представителей в Швеции, США и Японии. Элбэгдорж говорил по-английски, с лентой украинских цветов на лацкане, время от времени вставляя фразу по-русски.

Недаром: трехминутное выступление было построено как обращение к президенту Владимиру Путину. Относительно бесспорный, кстати, для эмоций, присутствующих в международной политике сегодня. Элбэгдорж, выпускник советской офицерской школы (1983-1988 гг.), начал с воззвания: «Priezidient, pierekratite wojnu!» (Пожалуйста, прекратите войну!).

Однако не это привлекло внимание журналистов и аналитиков, а дальнейшая часть обращения. Бывший президент, подчеркивая свое происхождение от монгольского народа по плоти и крови («Я один из восьми сыновей пастуха»), обращался к своим согражданам в широком смысле. «С началом этой войны страдают национальные меньшинства, проживающие в России. Страшно пострадали бурят-монголы, тува-монголы и калмык-монголы, их используют как пушечное мясо, сотни из них ранены, тысячи убиты», — заявил политик. И призвал: «Не убивайте украинцев! Не участвуйте в этой войне! Монголия предоставит вам приют! Укройся под крылом Родины!».

От Невады до Байкала

Пока что россияне скорее стремятся искать защиты под крылом Монголии: хотя монгольская граница не подвергается такой же осаде, как аэропорты в Москве и Санкт-Петербурге или ставший культовым высокогорный пограничный переход с Грузией, видение страны, которая один из немногих, еще не требующих от россиян визы, привлекает многих.По данным агентства, Монголию наводняют сотни автомобилей. Какой-то изобретательный интернет-пользователь даже потрудился достать фотографию с другого конца света, на которой запечатлен восьмиполосный автомобильный затор в пустыне, и выложил ее в сеть с подписью: «Москва — обратно в прародину».

На культовом фото с дрона запечатлена пробка, сделанная несколько лет назад после фестиваля Burning Man в пустыне Блэк-Рок в Неваде, что не мешает ему (фото, а не фестивалю) стать вирусным в Интернете. Реальность, однако, такова, что относительно небольшой процент русских эмигрантов/беженцев/перебежчиков/пацифистов направляется в Монголию. Гораздо интереснее в глазах мира суть краткого обращения Цахиагийна Элбэгдоржа. Бурят-монголы, тува-монголы и калмык-монголы: существуют ли они на самом деле? Сколько их там? Готовы ли они прислушаться к призыву бывшего президента? Означает ли это, что Бурятия обезлюдет?

Весь вопрос, как и в случае с бывшими империями, очень сложен и многогранен. Империя, созданная Чингисханом, была – и по сей день – крупнейшей в мире, оставив далеко позади не только Древний Рим и Александра Македонского, но и Литовское княжество от моря до моря, Китай, СССР, Британскую империю и другие силы нашего времени. В разгар своего могущества, то есть в середине 13 века, она занимала 33 миллиона квадратных километров, простираясь, как мы его знаем, от Кракова, Легницы и Сплита до Японского моря.

Гифка с Чингисханом

Популярные в последнее десятилетие GIF-файлы, те небольшие программы, которые любят использовать историки, чтобы показать, как поверхность явления меняется в зависимости от времени, прекрасно это показывают: красное пятно Монголии неудержимо растекается на север, запад, юг и восток.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Mongol_Empire_map_2.gif

Гораздо меньше GIF-файлов показывают сжатие и распад империй. Именно это и произошло с владениями Чингисхана: когда поссорились внуки, когда обленились Угэдэи, когда покоренный Китай «захватил» эту оболочку государства, стало ясно, что монголов слишком мало, чтобы править в одиночку. такая обширная территория.Большинство из них – пустяковая цифра в несколько миллионов! – остались в районе центрально-северной Азии, между тундрой, пустынями и озером Байкал. Несколько популяционных «островов» остались в бассейнах южнее Азии, вплоть до Джунгарии. Еще в XVII веке ойраты, одно из «отколовшихся» племен Орды, дошли до низовий Волги.

Правнуки ханов отличались чертами лица, резко отличавшимися от черт большинства азиатских народов, принадлежностью к одной языковой группе и верой: подавляющее большинство из них осталось верным буддизму, несмотря на давление со стороны мусульман или христианские правители.

Больше всего пострадали волжские ойраты, которым пришлось сначала принять название «калмыки», данное им их тюркоязычными соседями и перешедшее под власть русских, а затем и русское правление. Остальные посттатары функционировали как рыхлая федерация племен под протекторатом далекого Пекина. Они населяли северные окраины угасающей Китайской империи, занимая промежуточное положение между «уютным, как жук в ковре» и «живущим в трущобах», питаясь легендами о былой славе и делая творог из верблюжьего молока.

Великая смута на монгольских землях началась на заре 20-го века с распадом Китая – и это вихрь, подробно описанный, который разорвал бы скромные рамки этой статьи. Тем более, что раздувание этого водоворота представляло большой интерес для двух других держав региона: России и Японии, всегда стремившихся ослабить Китай путем создания на его периферии некоего государственного образования. Так, вскоре после начала революции в Китае в 1911 г. часть Монголии (т. н. Внешняя Монголия, на практике — расположенная дальше от Пекина) провозгласила независимость под протекторатом России, создав одно из немногих теократических государств в ХХ в. век.

Красный, белый и безумный

Продлилось это недолго: в 1915 году ослабленная Первой мировой войной Россия согласилась по так называемому Кяхтанскому договору передать покровительство Пекину, а через два года начались настоящие смуты.В игру включилась Япония (пока в роли наблюдателя), ряд «красных» и «белых» русских (например, атаман Григорий Семенов, пытавшийся создать антибольшевистскую Дальневосточную республику) и просто полусумасшедшие люди, такие как барон Роман Николаус фон Унгерн-Штернберг, любимый персонаж романов-триллеров со времен Фердинанда Оссендовского.

И нигде не было легче, чем в пыли пустыни, раздолбать границы Восточной Монголии, Западной Монголии, Внутренней Монголии, Внешней Монголии, Великой Монголии, Монгольской Народной Республики и — да — еще и Бурят-Монгольской Республики со столицей в Чита. Функционируя немного в мире грез, немного на верблюдах и немного в буферной зоне между большевистскими территориями и Дальневосточной республикой – но целых три года, с 1917 по 1920 год!

В середине 1920-х годов, когда немного осела пыль, поднятая копытами кавалеристов и зарисовками доморощенных картографов, стало очевидно, что на геополитической сцене в регионе остались: Монгольская Народная Республика (с 1924 г.) , которая вскоре испытает сталинизм в его самой острой форме, с Великой чисткой и гулагами в пустыне, и станет за полвека до Албании первым официально атеистическим государством; Танну-Тува, миниатюрное государство, существовавшее между 1921 и 1944 годами, признаваемое только СССР и Монголией, и известное миру только по своим почтовым маркам, которые были довольно большой редкостью (выпуск почтовых марок был одним из самых серьезных проявления тувинской государственности).

Третьим образованием оказались две советские автономные республики, несколько раз менявшие названия и союзные границы: одна бурят-монгольская (чуть восточнее Байкала) и другая, для баланса, монголо-бурятская (чуть западнее Байкала). Байкал). Они были счастливо объединены в 1923 году и образовали Автономную Монголо-Бурятскую (с 1958 года — Бурятскую) республику, которая плавно и мирно стала Республикой Бурятия в период с 1990 по 1992 год.

Умирающая титульная нация

Это все очень красиво, но, несмотря на все реверансы в адрес титульной нации, буряты никогда не были в большинстве ни в одном из вышеназванных образований с начала 20 века, а сегодня составляют примерно 30% населения.Русские, для сравнения – 66%. Другое дело, что эти цифры переписи 12-летней давности и ко вчерашнему дню могли существенно измениться в пользу бурят. Динамика очевидна: по переписи 1959 г. они едва составляли 20%. Так, может быть, к вчерашнему дню они составили 40%?

К вчерашнему дню. Потому что не раньше сегодняшнего дня.

Слова президента Элбэгдоржа о пушечном мясе не преувеличены. Они подтверждаются — для недоброго слуха и глаза свидетеля вторжения Москвы в Украину — многочисленными сообщениями о чрезмерной представленности бурят в самых печально известных воинских частях, совершающих там военные преступления. Сообщается, что 64-я отдельная механизированная бригада, устроившая бойню в Буче (фактически дислоцированная в Хабаровске), прибыла из Бурятии; Командир-садист Азатбек Омурбеков, по слухам, был бурятом (на самом деле он каракалпак по национальности). В сети появляются новые свидетельства апатичных и одурманенных бурятских пленников, как будто они ели человечину.

Есть и достоверные данные — недавно опубликованные Раджаном Дугаром де Понте, этнографом и бурятским активистом, много лет работавшим в изгнании во Франции. По ее оценкам, основанным на официальных российских данных, а также данных Вооруженных сил Украины, буряты, составляющие 0,4 процента населения России, одновременно составляют почти 3 процента погибших солдат, на которых претендует Москва.

Жевательное пушечное мясо

Это означает, пишет Дугар де Понте, что смертность бурят в возрастной группе 18-45 лет с начала конфликта увеличилась на 70%, а в наиболее перспективной возрастной группе 18-30 лет она увеличилась на 270%. %! Этнограф пишет, ссылаясь на рассказы родственников, о обезлюдевших в первые дни призыва деревнях и хуторах, о столице республики Улан-Удэ, из которой «исчезли» 5000 человек, и о многоэтажной мобилизационной и пиар-стратегии Москвы, которая состоит из нескольких элементов.Смертность бурят в возрасте 18-30 лет выросла на 270% с начала конфликта в Украине.

Во-первых, набор добровольцев из регионов с катастрофической безработицей и долгами, где армейский контракт был единственным шансом для молодого человека. Во-вторых, уникальные качества бурятского «пушечного мяса»: закаленные для убийственной работы в степи, послушные своим «старшим», столь подчиненные и менее пьяные, чем русские, — в условиях развязанной Москвой импровизированной полевой войны, они надежны…

В-третьих, они менее эмоционально связаны с гражданами Украины; риск того, что среди пострадавших окажутся родственники, знакомые, коллеги по учебе, интернату или поездкам, практически нулевой. И в-пятых, как легко в «подсознательном» посыле переложить груз вины за преступления (или хотя бы часть их) на «монгольских дикарей»! Старая добрая школа Третьего рейха, посылавшего на самую грязную работу соединения латышей, «калмыков» и людей Дирлевангера.

И Элбэгдорж, и Дугар де Понте, и, как и следовало ожидать, большая часть бурятской и монгольской элиты осознают эти угрозы: демографические, политические и имиджевые. Но что они могут сделать?

Возможно, больше, чем можно подумать. Пока рано говорить о том, какую долю беженцев, расположившихся лагерем на погранпереходах с Монголией, сейчас составляют буряты и тувинцы (от Калмыкии до Монголии чуть дальше), но именно они могут рассчитывать на теплый прием. Они тоже найдут дорогу в Улан-Батор – с точки зрения обычаев и языка, часто возобновляя клановые и семейные связи. И аргумент московских циников, отправляющих в бой бурятских срочников как равнодушных к украинскому делу, тоже может оказаться обоюдоострым. В Улан-Удэ уже звучит тот же аргумент, что и в дагестанской Мачачкале: «Бороться за славянское единство, как повторяет президент? Что в этом для нас? Это не наша война!»

Или дело пойдет еще дальше? Идея «панмонголизма» некоторое время тлела столетие назад, больше в опиумных мечтах барона Штернберга, чем на самом деле. Но что мешает ему — как опиумному шарику — разрастись как снежный ком сейчас? В Монголии, кроме упомянутого во введении Конгресса, в Бурятии действует «Движение за единство монгольского народа» — Движение за единство Нагадаль и «Бурятско-Монгольская народная партия». Да, это были каучсерфинговые формации на протяжении многих лет, но в великой степи, где верховая езда практикуется с юных лет, легче, чем где-либо, прыгнуть с дивана прямо в седло…

Музыка для их ушей

И самое забавное в этом то, что знаки меняются местами. 123 года назад, в 1899 году, великий русский философ Владимир Соловьев в своем знаменитом «Кратком рассказе об антихристе» забавлялся тем, что сочинил четырехстрочную поэму, восхваляющую опасный — и надуманный — панмонголизм.В переводе Владимира Вознюка эти четыре строки читаются так (из сборника сочинений «Политика, право, мораль»):

Панмонголизм! Хоть имя дикое,

Это ласкает мое ухо

Как будто он полон предзнаменованием

Великой Божественной Судьбы. . .

Большая часть мира знакома с этой цитатой не из соловьевского трактата, а из неизмеримо более известного стихотворения Александра Блока «Скифы» (1918), поколением позже, в котором она использовалась как девиз.

Какое отношение цена чая в Китае имеет к скифам и монгольской цивилизации? – но Саша Блок пугал Запад как ему нравилось.

Вас миллионы — и хозяева, да хозяева, мы,

И мы будем сражаться, если вы хотите войны, берегитесь.

Да, мы скифы – листья азиатского дерева,

Наши раскосые глаза ярко светятся жадностью.

(Тр. Эйнде О’Каллаган)

А Запад боялся скифов в буденовках, и боялся их – целый век. Но что, если через четыре поколения после Соловьева, через три после Блока панмонголизм станет музыкой для китайских, европейских и американских ушей?

автор: Войцех Станиславский

перевод с польского: Татар С.Майдар

источник: Tygodnik TVP

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