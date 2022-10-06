Потребители Монголии ощущают тяжесть инфляции по мере роста цен на продукты питания, — bne IntelliNews

CentralAsia (MNG) - Каждое утро дистрибьютор продуктов питания Сурэн Баттөр отправляется на оптовый продовольственный рынок Барс в Улан-Баторе, чтобы закупить продукты для перепродажи. В последнее время цены на грибы, кориандр, помидоры и другие продукты, которые он покупает, взлетели до небес.

«Стоимость всех моих продуктов постоянно растет, некоторые товары удвоились по сравнению с тем, что было год или два назад, — сказал 57-летний Баттөр. «Обычные монгольские покупатели просто не могут себе этого позволить, поэтому покупают по 100 граммов масла и несколько овощей за раз».

Индекс потребительских цен в Монголии за последние восемь месяцев в среднем составил 15% на фоне усиливающихся глобальных встречных ветров. Карантин из-за коронавируса (COVID-19) в Улан-Баторе и исчезновение иностранных инвесторов из-за карантина ударили по экономике два года назад. Теперь частое закрытие границ Китаем и вторжение России в Украину снова приводят к росту цен.

Согласно данным, собранным Национальным статистическим управлением, одним из самых больших повышений цен являются продукты питания и безалкогольные напитки, которые выросли на 22% в этом году, помимо роста на 11% в прошлом году. Здравоохранение и медицинские услуги выросли на 18% в этом году, а транспортные расходы выросли на 19%.

На прошлой неделе покупательная способность потребителей получила еще один удар, когда центральный банк страны объявил о повышении процентных ставок на два процентных пункта до 12%. Банк Монголии уже в четвертый раз в этом году повысил учетную ставку, подняв ее на шесть процентных пунктов.

«Постоянно высокая инфляция серьезно влияет на реальные доходы домохозяйств и ухудшает покупательную способность», — сказал Сандагдорж Болд, старший экономист Азиатского банка развития (АБР) в Улан-Баторе.

Повышение ставок сделает займы более дорогими, но призвано ограничить расходы и замедлить рост стоимости товаров. По крайней мере, такова теория центральных банков. Но решение часто бывает более сложным, и в случае с Монголией цены обычно определяются внешними силами.

«Полагаться только на ужесточение денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией может быть дестабилизирующим фактором», — сказала Ангана Банерджи, глава миссии Международного валютного фонда в Улан-Баторе.

По ее словам, для поддержки усилий денежно-кредитной политики по сдерживанию инфляции также необходима сильная фискальная консолидация или политика, направленная на сокращение долга.

Обуздание инфляции помогло бы облегчить нагрузку на бедные и малообеспеченные домохозяйства Монголии.Даже покупка основных продуктов питания стала проблемой для тысяч семей, особенно во время периодического закрытия границ Китая. Вторжение России в Украину также привело к росту цен из-за резкого роста цен на энергоносители.

«У нас растут цены, импорт дорожает, мы чувствуем это каждый день, когда цена на продукты растет», — сказал Баянжаргал Бямбасайхан, заместитель председателя Делового совета Монголии, объединяющего более 200 предприятий.

«В то же время тугрик падает по отношению к доллару и другим валютам, и то, что вы видите в разных уголках мира, здесь тоже реально. Нам просто нужно пережить эту волну с минимальным ущербом», — сказал он.

Стоимость тугрика в этом году упала на 17% до 3330 тугриков за доллар. Большая часть потерь валюты произошла вскоре после вторжения России в Украину, но в сентябре начался очередной виток снижения.

Валютные резервы также упали — с 4,4 млрд долларов в конце прошлого года до всего лишь 2,7 млрд долларов на конец августа, т. е. на 38%. Это согласно центральному банку, который использует резервы для стабилизации валютных колебаний — покупая и продавая резервы по мере необходимости.

Монголия все больше зависит от кредитов и валютных свопов от международных кредиторов, чтобы компенсировать часть своих экономических потерь, погасить прошлые долги и покрыть дефицит бюджета.

В 2017 году страна получила помощь от МВФ в размере 5,5 млрд долларов для погашения долга. Кредиторами были АБР, Всемирный банк, Япония и Корея. Монголия также имеет валютный своп на 2,2 миллиарда долларов с Центральным банком Китая.

А кредиты продолжают поступать — в августе АБР одобрил экстренный кредит в размере 100 млн долларов. По данным Всемирного банка, общий государственный долг Монголии в процентах от ВВП вырос до 82% по сравнению с 61% в 2019 году.

«Монголия боролась с высоким уровнем долга и столкнулась с растущим макроэкономическим дисбалансом, быстрым ослаблением обменных курсов и стремительным ростом внутренней инфляции», — говорится в Октябрьском экономическом бюллетене Всемирного банка по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону.

Среди кредиторов долг Монголии перед Китаем является наиболее политически чувствительным — протестующие периодически устанавливают палатки на главной площади в центре Улан-Батора, чтобы выступить против экономической политики своего правительства и долгов перед Китаем.

Опасения в том, что Монголия сможет погасить свои долги только своей землей и ресурсами, сказал протестующий по имени Зориг, назвав только свое имя.«Нам больше нечего им дать», — сказал Зориг, говоря о Китае. «Значит, они собираются забрать нашу землю», — сказал он.

Опасения по поводу захвата власти китайцами существуют давно, но растущая стоимость товаров представляет собой более непосредственную угрозу для семей, пытающихся выжить.

Сокращение потребления является типичным ответом, сказал Болд из АБР, поскольку домохозяйства с низкими доходами, вероятно, будут иметь большую задолженность и ничего не откладывают на свои сберегательные депозиты.

Признаки стремительного роста цен очевидны в магазинах Улан-Батора и на его улицах. В пункте обмена валюты в центре города жужжание электронных счетчиков банкнот наполняет воздух, пока менялы обменивают доллары, евро, рубли, юани и другие валюты на тугрики.

Каждые несколько часов торговцы валютой корректируют стоимость монгольской валюты, как правило, по нисходящей траектории.

«Это прискорбно, и это делает наш бизнес более сложным и менее прибыльным, когда валюта сильно меняется», — сказала Цогням Должин, валютный трейдер в одном из киосков.

По словам Должин, вечное скольжение тугрика является результатом нескольких факторов. Вторжение России в Украину и последующее нарушение мировой экономики стали самым большим фактором экономических проблем в этом году, но проблемы на этом не заканчиваются.

По ее словам, спрос на тугрик также снижается во времена нестабильности, поскольку частные лица и предприятия переходят на доллары в качестве страховки от внезапных движений вниз. Доллары также удобны для погашения кредитов и долгов. Но иногда может быть трудно найти доллары, если центральный банк не выпускает валютные резервы, сказала она.

Повышение процентной ставки Федеральной резервной системой США стало еще одним фактором, вызвавшим потрясение на валютных рынках в монгольской столице, сказала Должин. Кроме того, частые закрытия границ с Китаем нарушают торговлю.

«Все это ведет к росту цен на все, а зарплаты людей недостаточно высоки, чтобы не отставать», — сказала Должин. «Я справляюсь, потому что у меня есть некоторый доход, но есть много безработных, которые серьезно пострадали».

Согласно данным, собранным Статистическим управлением, может быть трудно проглотить стремительный рост инфляции и снижение стоимости валюты, когда большинство зарплат составляют от 500 000 до 600 000 тугриков (154–185 долларов США) в месяц. По данным Всемирного банка, беднейшие 20% населения тратят 40% своего потребления на еду.

Традиционные инструменты денежно-кредитной политики, такие как повышение учетной ставки для борьбы с инфляцией, сомнительны, когда источником проблемы являются в первую очередь внешние факторы, сказал Болд из АБР.Но Улан-Батор предпринял дополнительные шаги, чтобы предотвратить рост цен, сказал он.

Власти также сосредоточили внимание на увеличении поставок товаров первой необходимости, включая продукты питания, топливо и бензин, а также на использовании налоговых льгот или мер по освобождению от налогов. Заключенное в июле соглашение с российской «Роснефтью» об оптовых закупках бензина на 35% ниже рыночных цен помогло снизить цены для водителей на заправках.

Банерджи из МВФ говорит, что «справедливый способ» финансирования проектов в области образования, здравоохранения и инфраструктуры — это прогрессивное налогообложение доходов физических лиц. Это может не понравиться монголам с более высокими доходами, но большинство согласится с тем, что пришло время устранить разрыв в уровне благосостояния и повысить налоги для тех, кто больше всего выиграл от горнодобывающего сектора Монголии, основного источника иностранных доходов страны.

Куда дальше пойдет Монголия, пока неясно, пока сохраняется нестабильность на международных рынках. Это отражено в прогнозе его валового внутреннего продукта (ВВП) — АБР прогнозирует рост на 1,7% в этом году по сравнению с апрельским прогнозом в 2,3%.

Всемирный банк настроен немного более оптимистично, прогнозируя рост на 2,4% в этом году.

Прогноз АБР на следующий год также был снижен до 4,9% с 5,6%. Рост ВВП Монголии в прошлом году составил 1,4% по сравнению с ростом до пандемии на уровне 5,6%.

АБР ссылается на длительные пограничные ограничения, ухудшение покупательной способности в условиях высокой инфляции, высокую стоимость заимствований и вероятное снижение доступности кредита в качестве нескольких причин снижения прогноза.

Вернувшись на рынок Барс, Баттөр осматривает груды яблок и картошки, стопки бок-чой и капусты.Он изучает цены, чтобы составить предложение для местного отеля, который заключает ежемесячные контракты на еду и продукты. В сентябре цены снова выросли, и он внес необходимые изменения в свое предложение.

Баттөр передает повышение цен своим покупателям, которые затем повышают свои цены потребителям, вызывая недовольство населения. «Это очень напряжно. Люди возмущены, им не хватает денег на продукты и они не знают, что делать», — сказал он.

Но он не видит многого, что Монголия может сделать для снижения цен, поскольку большая их часть основана на импорте товаров из России и Китая.

«Мы, монголы, мало что можем сделать с инфляцией, — сказал Баттөр. «Все зависит от глобальных событий, того, что происходит в России и Китае. Могут пройти годы, прежде чем ситуация начнет улучшаться, потому что эти внешние проблемы не исчезнут в ближайшее время».

автор: Майкл Кон

источник: bne IntelliNews

перевод: Татар С.Майдар

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения