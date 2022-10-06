Поддержали инициативу Монголии по поддержке воздушного движения в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю

CentralAsia (MNG) - 41-я сессия Ассамблеи Международной организации гражданской авиации, специализированной организации ООН, проходит в Монреале с 27 сентября по 7 октября.

В 41-й сессии Ассамблеи принимает и участие делегация во главе с послом Монголии в Канаде и постоянным представителем при Международной организации гражданской авиации Ариунболд Ядмаа, представляющим Монголию. Рабочий документ № WP/61 «Поддержка воздушного сообщения в развивающихся странах, не имеющих выхода к морю», инициированный Монголией, был обсужден и получил поддержку государств-членов.

После утверждения рабочего документа Международная организация гражданской авиации проведет исследование для определения проблем, стоящих перед отраслью гражданской авиации в 32 развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, и предоставит финансирование и техническую помощь в наращивании потенциала развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, для реализации результатов исследований и рекомендаций.

Не имеющие выхода к морю развивающиеся страны, такие как Армения и Эфиопия, участвовали в качестве соавторов в Рабочем документе, а также такие страны, как Южная Корея, Индонезия, Парагвай, Эфиопия, Сингапур, Япония, Китай, Россия, Мексика, Кения, Румыния, Ботсвана, Танзания, Колумбия, Тунис и Боливия высказались в поддержку.

В сессии, которая проводится раз в три года, принимают участие представители 193 стран-членов Международной организации гражданской авиации и представители других международных организаций и определяет политику и направления деятельности организации на ближайшие три года.

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