Кабмин Монголии принимает решение о мерах по увеличению валютных резервов

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании сегодня, 5 октября, Кабмин принял решение принять следующие меры в целях увеличения валютных резервов.

Меры включают выдачу электронных платежных квитанций на все этапы добычи, переработки и транспортировки полезных ископаемых; внедрение системы определения происхождения продукции путем регистрации всех сопутствующих договоров в единой налоговой системе в течение четвертого квартала 2022 года, внедрение системы электронного таможенного оформления. Добыча полезных ископаемых будет осуществляться только с использованием этой системы с первого дня 2023 года, и в случае отсутствия регистрации в электронной системе они не будут допущены к экспорту.

В постановлении также говорится, что в 2022 году в порту Шивээхурэн, в портах Гашуунсухайт и Замын-Ууд будут введены в эксплуатацию автоматизированная система таможенного оформления, испытательная лаборатория угля и умные шлюзы. Это позволит оперативно проводить лабораторные испытания. на границе, автоматически фиксировать результаты испытаний в таможенном оформлении и оперативно передавать результаты в систему.

Путем проведения реформ системы увеличения валютных резервов страны и мер по увеличению реальных валютных поступлений от экспорта в краткосрочной и среднесрочной перспективе считается, что продажа полезных ископаемых станет прозрачной, появится возможность торговать ресурсами по международные цены, будет производиться оформление электронных квитанций на всех этапах от добычи до экспорта, будет внедрена система автоматического оформления заключений по анализам полезных ископаемых и таможенного оформления, появится возможность увеличения валютных резервов страны.

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