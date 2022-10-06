Монголы требуют от посла России не вмешиваться во внутренние дела их страны

Искандер Кубарович Азизов

CentralAsia (MNG) - Очередное заявление посла России Искандера Кубаровича Азизова вызвало возмущение монгольских граждан.

Он заявил в интервью, которое дал монгольскому новостному сайту newspress.mn, что РФ против монгольской ГЭС на реке Эгиин-Гол и высказал, что мы считаем, что проект ГЭС на реке Эгиин-Гол неприемлем и антивоенные выступления монголов, это можно сравнить с вмешательством монгольской общественности во внутренние дела РФ.

«Странно, что монгольская общественность не критикует призывы некоторых бывших политических деятелей Монголии, провоцирующих монголо-российское сотрудничество и намеренно запутывающих нынешнее правительство Монголии, как будто они вмешиваются во внутренние дела России», — сказал Искандер Азизов.

«Идет серьезная борьба по всем направлениям. Нам жизненно необходима победа России. Пекину также нужна победа России, потому что успех Москвы поможет Китаю мирным путем подняться на вершину мировой державы. В частности, нынешний Белый дом разрушает экономику Евросоюза, разработавшего передовые технологии для конкуренции с Китаем, санкциями против России», — заключал он в интервью.

ОХУ-ын элчин сайд суугаа улсынхаа буюу Монгол улсын дотоод асуудалд удаа дараа хутгалдан оролцож байгаа нь эгүүлэн татах үндэслэл бий болсон гэв. pic.twitter.com/ARWCE7PvnC — Ask.mn (@ASK_mn) October 6, 2022

И этих слов монгольская общественность бурно обсуждали, считают, чтодостаточным основанием для отзыва посла.

Роль послов и дипломатов любой страны направлена на дальнейшее улучшение сотрудничества и отношений между людьми между двумя странами. Однако монгольская общественность считала, что слова и действия Азизова противоречат этому принципу.

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