В Монголии 2023 год объявлен Годом посещения озера Хубсугул

CentralAsia (MNG) - Народный представитель Хурал аймака Хубсугул решил объявить 2023 год «Годом посещения Хубсугула» с целью развития устойчивого туризма с опорой на культурно-историческое наследие и природную среду. В рамках этого будут организованы туристические конференции и семинары, а также такие мероприятия, как «Ледяной фестиваль», «Фестиваль учений Матери Алунгоо», «Фестиваль цаатан», «Фестиваль яков» и «Фестиваль белой лошади».

Всего в Хубсугульском аймаке насчитывается 94 турбазы, 130 гостиниц «Гер», 8 гостиниц и 14 постоялых дворов, в которых одновременно могут разместиться около 6800 туристов. Туристические базы в Хувсгуле обычно работают сезонно, с июня по август, в течение которых прибывает от 50 000 до 60 000 туристов. В последние годы количество внутренних туристов резко увеличилось. В этом году аймак принял 107 915 местных туристов и 18 475 иностранных туристов.

Около 95 процентов туристов приезжают в Национальный парк озера Хубсугул, потому что это одно из старейших и красивейших озер в мире, которое уже давно считается «Голубой жемчужиной Монголии».

Для развития четырехсезонного туризма в аймаке может быть дополнительно проложен специальный туристический маршрут, охватывающий природные и исторические ландшафты, такие как впадина Дархад, «родина хатун Алунгоо» и пещера Даян Дээрх.

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