В Улан-Баторе увековечена память более 400 репрессированных и расстрелянных монголов в Москве

CentralAsia (MNG) - Председатель Государственной комиссии по управлению и организации искупительной работы, вице-спикер парламента Одонтуяа Салдан издала распоряжение о ликвидации последствий политических репрессий, восстановлении достоинства репрессированных, увековечивании памяти, усилении просветительская работа.

В связи с этим было принято решение о создании в Национальном парке «Зеленой рощи репрессированных», а 5 октября в этом районе был установлен световое панно, посвященное репрессированных и расстрелянных монголах в Москве. В церемонии открытия приняли участие председатель Государственной комиссии по организации и управлению реабилитацией Одонтуяа Салдан, заместитель председателя парламента Цогтгэрэл Одон, председатель фракции Демократической партии в парламенте Туваан Цэвэгдорж и другие официальные лица.

В 2001 году в районе Коммунарка Москвы было установлено световое панно и мемориальный комплекс, посвященный репрессированным и расстрелянным гражданам Монголии.

Но сегодня компания «Үүдэн чулуу» под руководством заслуженного деятеля культуры Ц.Энхтайван строила монгольский вариант из белого гранита на родине.

Только за 1937-1941 годы в Москве по ложному обвинению было расстреляно 32 тысячи человек более 60 национальностей и народностей. Более 400 из них были монголами. Среди них были премьер-министры Монголии А. Амар, П. Гэндэн, спикер Государственной нижней палаты Д. Догсом, заместитель Председателя Государственной нижней палаты Д. Лосол, министр финансов С. Довчин, и другие государственные и общественные деятели, народные интеллектуалы и лидеры.

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