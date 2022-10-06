Талибы запрещают использование пакистанской валюты в Афганистане

CentralAsia (CA) - Правящий «Талибан» приказал запретить использование пакистанской валюты, «пакистанских рупий», в Афганистане с субботы, 1 октября.

Согласно письму, полученному Khaama Press, отдел по борьбе с отмыванием денег разведывательного управления «Талибана» заявил Ассоциации дилеров по обмену денег, что использование пакистанских рупий в финансовых операциях в Афганистане «полностью запрещено».

В письме, которое было опубликовано в субботу, говорится, что все финансовые операции, включая, помимо прочего, банковские переводы, торговлю и обмен валюты, запрещены с немедленным вступлением в силу.

В Сара-э-Шахзаде дилерам по обмену денег (сарраафам) прямо запрещено проводить операции на общую сумму более 500 тыс. пакистанских рупий. Саррафы предстанут перед судом, если у них будет обнаружено больше указанной суммы, согласно приказу, изданному талибами.

Последний шаг «Талибана» произошел в то время, когда некоторые местные жители и торговцы в Афганистане используют пакистанские рупии для повседневных расходов и покупок продуктов питания. Использование пакистанских рупий предпочтительнее в провинциях, прилегающих к Пакистану, а не афганской валюты, «афгани», поскольку они могут столкнуться с потерей 10% при конвертации пакистанской рупии в афгани.

Этот шаг талибов против «пакистанских рупий» не может не обострить и без того натянутые отношения между Афганистаном и Пакистаном.