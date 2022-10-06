В Узбекистане самый высокий коэффициент рождаемости в СНГ. Сколько в других странах?

CentralAsia (UZ) - Узбекистан занимает первое место по рождаемости среди стран СНГ. Об этом сообщает Госкомстат страны.

На 1 января 2022 года в Узбекистане зарегистрировано 905,2 тыс. рождений за год.

Согласно исследованию, коэффициент рождаемости на 1000 постоянного населения в странах СНГ в 2021 году:

- Узбекистан — 25,9;

- Казахстан — 23,5;

- Кыргызстан — 22,4;

- Армения — 12,4;

- Азербайджан — 11,2;

- Молдова — 11,2;

- Россия —9,6.