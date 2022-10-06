В Узбекистане самый высокий коэффициент рождаемости в СНГ. Сколько в других странах?

- Узбекистан, общество
- 9:23, 06 октября 2022
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- Обновлено: 10:18, 06 октября 2022 English
CentralAsia (UZ) - Узбекистан занимает первое место по рождаемости среди стран СНГ. Об этом сообщает Госкомстат страны.
На 1 января 2022 года в Узбекистане зарегистрировано 905,2 тыс. рождений за год.
Согласно исследованию, коэффициент рождаемости на 1000 постоянного населения в странах СНГ в 2021 году:
- Узбекистан — 25,9;
- Казахстан — 23,5;
- Кыргызстан — 22,4;
- Армения — 12,4;
- Азербайджан — 11,2;
- Молдова — 11,2;
- Россия —9,6.
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