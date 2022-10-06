Амбициозный план Монголии по обращению вспять безжалостного распространения Гоби

CentralAsia (MNG) - Опустынивание — когда земля деградирует, становится засушливой и теряет плодородие — в настоящее время затрагивает более 76 процентов общей территории Монголии. Виноваты как изменение климата, так и деятельность человека, и ситуация имеет серьезные последствия для жизни кочевых скотоводов, а также для продовольственной и водной безопасности страны.

Ранее в этом году президент страны Хурэлсух Ухнаа официально запустил движение «Миллиард деревьев» — амбициозный план по обращению вспять безжалостного распространения Гоби.

Монголия стремится достичь этой цели к 2030 году в рамках своих обязательств по Целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Различные стимулы будут стимулировать участие большего числа людей, а также горнодобывающих компаний и корпораций.

Аймак Өмнөговь (Южная Гоби ) обязался посадить 70 миллионов деревьев и предоставить финансовые пакеты отдельным лицам для содержания новых деревьев в этом районе. Специалисты выделили 900 тысяч гектаров земли под лесоразведение.

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