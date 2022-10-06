экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Амбициозный план Монголии по обращению вспять безжалостного распространения Гоби

CentralAsia (MNG) -  Опустынивание — когда земля деградирует, становится засушливой и теряет плодородие — в настоящее время затрагивает более 76 процентов общей территории Монголии. Виноваты как изменение климата, так и деятельность человека, и ситуация имеет серьезные последствия для жизни кочевых скотоводов, а также для продовольственной и водной безопасности страны.

Ранее в этом году президент страны Хурэлсух Ухнаа официально запустил движение «Миллиард деревьев» — амбициозный план по обращению вспять безжалостного распространения Гоби.

Монголия стремится достичь этой цели к 2030 году в рамках своих обязательств по Целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Различные стимулы будут стимулировать участие большего числа людей, а также горнодобывающих компаний и корпораций.

Аймак Өмнөговь (Южная Гоби ) обязался посадить 70 миллионов деревьев и предоставить финансовые пакеты отдельным лицам для содержания новых деревьев в этом районе. Специалисты выделили 900 тысяч гектаров земли под лесоразведение.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Южная Корея и США запустили четыре ракеты в ответ на испытания КНДР
  • Число случаев COVID-19 в мире достигло 619 млн
  • Потребители Монголии ощущают тяжесть инфляции по мере роста цен на продукты питания, — bne IntelliNews


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com