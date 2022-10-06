Путин подписал указ, вносящий коррективы в условия отсрочки от мобилизации

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ, уточняющий категории тех, кто не может быть призван на службу в рамках частичной мобилизации. Об этом он заявил в ходе онлайн-встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года». Сам указ на момент выхода новости опубликован не был.

В ходе встречи с учителями Путин прокомментировал тему отсрочки студентам негосударственных вузов. Он заявил, что Минобороны вовремя не внесло изменения в правовую базу по списку тех, кто не подпадает под мобилизацию, поэтому «вносить соответствующие коррективы» пришлось ему. «Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли», — сказал Путин.

По его словам, отсрочка предоставлена студентам частных вузов, имеющим госаккредитацию, а также аспирантам и слушателям духовных учреждений. Кроме того, отсрочка распространяется на тех, кто обучается по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в организациях, расположенных на территориях инновационных и научно-технологических центров. «Имеются в виду соответствующие центры в Москве, Казани, других территориях», — уточнил Путин.

В документе, по его словам, говорится, что отсрочка от мобилизации предоставляется «гражданам, получающим соответствующее образование (среднее профессиональное или высшее) впервые, обучающимся по очной и очно-заочной форме обучения — то есть, другими словами, вечерней форме обучения».

Ранее Путин подписал указ о частичной мобилизации. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.