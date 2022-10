В Иране третью неделю продолжаются протесты, к ним присоединились школьницы

CentralAsia (CA) - Школьницы нескольких иранских городов присоединились к протестам, охватившим страну после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное» ношение хиджаба.

Би-би-си удалось верифицировать видео из соцсетей, на которых ученицы средней школы в одном из иранских городов срывают хиджабы и машут ими над головой, выкрикивая антиклерикальные лозунги. Это примерно те же лозунги, под которыми в последние две недели выступают протестующие на улицах городов Ирана.

В понедельник в соцсетях появилось видео из города Кередж, который находится недалеко от Тегерана. Девочки без хиджабов на нем выгоняют из школы мужчину, по всей видимости местного чиновника.

На видео они кричат «Позор вам!» и кидают в мужчину пустые пластиковые бутылки, пока тот не убегает.

Protesting students, chasing away an #Iranian official from their school, shouting: Shame on you…October 3rd… #MahsaAmini pic.twitter.com/eFmRhvaN2H

На другом видео из Кереджа, тоже из школы, ученики выкрикивают: «Если мы не сплотимся, нас убьют по одной!»

В Ширазе, на юге Ирана, в понедельник десятки школьниц перекрыли одну из главных улиц, тоже размахивая хиджабами и выкрикивая «Смерть диктатору!» Очевидно, это слова в адрес верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, который принимает все окончательные политические решения в стране.

Iranian schoolgirls remove their head coverings and chant "mullahs must go away" today, on day 18 of protests over the death of #MahsaAmini in morality police custody for "improper hijab" amid mass arrests of activists and an internet shutdown.#مهسا_امینیpic.twitter.com/a01ILrgOlS