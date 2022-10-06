Япония – третий сосед Монголии и наш надежный региональный партнер, — глава МИД

министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) - Проходит научная конференция «Монголо-японское сотрудничество в течение 50 лет».

В своем выступлении на открытии конференции министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх подчеркнула, что Япония является третьим соседом Монголии и надежным монгольским партнером в регионе.

«В течение 50 лет с момента установления дипломатических отношений между Монголией и Японией отношения между двумя странами постоянно развиваются. Когда премьер-министр Японии впервые посетил Монголию в 1991 году, он поддержал демократические реформы. Правительство Японии предоставило нашей стране помощи в области технического сотрудничества в 1991-2022 годах на сумму 336 миллиардов долларов США, что составляет более 50% помощи, оказанной другими странами. В частности, особую роль в развитии нашей страны сыграли защита окружающей среды, поддержка малого и среднего бизнеса, новый аэропорт, шоссе и программа "1000 студентов"», — сказала Батцэцэг Батмөнх. «Мы сосредоточимся на том, чтобы сделать эти отношения и сотрудничество более эффективными и успешными в будущем».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Хироюки Кобаяши отметил, что отношения двух стран с момента перехода к рыночной экономике развиваются быстрыми темпами и стали взаимовыгодными, взаимодополняющими и стратегическими партнерами.

«Внутренняя экономика нашей страны выросла на 1,9 процента, растут другие отрасли, помимо транспорта, добычи полезных ископаемых и строительства, восстанавливаются инвестиции. Экономическая активность улучшилась, а общий негорнодобывающий сектор на 5,2 процента выше, чем за тот же период 2019 года, превысив допандемический уровень отечественной экономики», — сказал Лхагвасурэн Бядруун, президент Банка Монголии.

«С заключением соглашения об экономическом партнерстве со страной в 2016 году количество сертификатов происхождения, выдаваемых на продукцию, экспортируемую в Японию, увеличилось, и в 2019 году оно увеличилось на 98 процентов по сравнению с 2016 годом. Большую часть экспорта в Японию составляют текстиль, медная проволока, бараньи кишки, кожа, войлок, шерсть, кашемировые изделия, облепиховый сок, соль. Из-за пандемии экспорт минеральной продукции в 2019-2020 годах в целом стагнировал, — говорит О. Амартувшин, Президент Национальной торгово-промышленной палаты Монголии.

С 1977 по 2021 год японское правительство предоставило 123,6 млрд иен (около 920 млн долларов США) в виде грантов и 182,9 млрд иен (около 1,4 млрд долларов США) в виде льготных кредитов. Также в рамках технического сотрудничества было выделено 58,4 млрд иен (около 440 млн долларов США), а общая сумма кредитов и помощи достигла 364,9 млрд иен (2,5 млрд долларов США), что сделало Японию крупнейшим финансовым партнером Монголии.

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