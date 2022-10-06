Древнюю цитадель обнаружили под Самаркандом. Фото

CentralAsia (UZ) - В ходе совместной узбекско - итальянской археологической экспедиции в Пастдаргомском районе Самаркандской области Узбекистана обнаружены руины древнего оборонительного сооружения. Об этом сообщает Туристический и информационный сайт Самарканда.

Находка датируется III-II веками до нашей эры. Фрагменты оборонительного объекта были выявлены в ходе раскопок на кургане «Куй тепа» в махалле «Дустлик».

Исследователями обнаружены фрагменты крепостной стены, огромный керамический сосуд, глиняная посуда, небольшие скульптуры, печати. Специалисты выдвинули версию, что в свое время этот объект служил одним из форпостов обороны.

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