В Узбекистане законодательно запретят брак между родственниками

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане хотят запретить брак между родственниками по боковой линии.

Соответствующий законопроект с поправками в Семейный кодекс был размещен Госкомитетом по делам семьи и женщин на портале обсуждения проектов нормативно-правовых документов (СОВАЗ).

Как говорится в тексте документа, современные особенности развития общества требуют совершенствования законодательства, направленного на укрепление семьи, защиту прав и законных интересов детей, недопущение брака близких родственников.

По состоянию на июль-декабрь 2021 года в Узбекистане было зарегистрировано 1210 родственных браков. Большинство из них приходится на Сурхандарьинскую и Кашкадарьинскую области.

Родственниками по боковой линии являются братья и сестры, их дети, братья и сестры отца и матери, их дети, братья и сестры дедушки и бабушки, их дети и т.д.