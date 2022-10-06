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Правящая партия Казахстана предложила выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) -  Председатель правящей в Казахстане партии «Аманат» Ерлан Кошанов предложил выдвинуть кандидатом в президенты действующего главу государства Касым-Жомарта Токаева. Он выступил с предложением на съезде партии.

«Мы не должны возвращаться в прошлое. Масштабные изменения должны иметь свое законное продолжение. А для достижения великой цели и идеалов, стоящих перед государством, нам нужен достойный лидер. Поэтому в качестве кандидата в президенты предлагаю Касым-Жомарта Кемелевича Токаева»,— сказал Кошанов на внеочередном съезде. Съезд партии «Аманат» проходит в Астане. В нем принимают участие 1,2 тыс. человек.

Токаева ранее выдвинула в президенты Национальная волонтерская сеть Казахстана. Внеочередные выборы запланированы на 20 ноября.

В середине сентября президент утвердил внесении поправок к конституции. Среди прочего они устанавливают, что президент Казахстана может избираться только на один семилетний срок.

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