Гурбангулы Бердымухамедов поддержал территориальную целостность КНР

CentralAsia (TM) - «У Туркменистана и Китая образцовые отношения», заявил председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша и экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в интервью пресс-атташе посольства КНР в Туркменистане Ван Цзиу. Об этом 4 октября сообщило госинофрмагентство ТДХ.

«Идет живой, творческий процесс сближения двух государств и народов, упрочения фундамента дружбы и сотрудничества на десятилетия вперед», – сказал экс-президент, отвечая на вопрос, как он оценивает развитие китайско-туркменских отношений.

Он также отметил, что Туркменистан всегда четко и недвусмысленно формулирует свои подходы к актуальным для китайских партнеров вопросам, в том числе касающимся территориальной целостности и единства КНР.

«Мы твердо придерживаемся политики «одного Китая», выступаем против любых проявлений сепаратизма», – заверил Бердымухамедов-старший.

Затрагивая тему ситуации в Центральной Азии, он отметил, что «Туркменистан и КНР выступают за создание в регионе прочной системы безопасности, основанной на многостороннем балансе интересов и приверженности политико-дипломатическим методам решения возникающих проблем».

Отвечая на вопрос, как он оценивает нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области энергетики, транспорта и в других сферах, Гурбангулы Бердымухамедов сообщил, что стороны работают над вопросами увеличения объемов поставок туркменского газа с учетом возрастающих потребностей экономики КНР и возможностей ресурсной базы Туркменистана.

Он также добавил, что Туркменистан готов к предметному обсуждению возможностей строительства 4-го трубопроводного маршрута из Туркменистана в Китай.

Туркменистан совместно с партнерами создает разветвленную сеть транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры комбинированного типа по линии Восток–Запад и Север–Юг, сообщил экс-президент.

«В перспективе она будет включать в себя транзитные коридоры, выходящие на регионы Каспийского моря, Черноморского бассейна, Балтии. Это открывает оптимальный сухопутный путь на европейские и ближневосточные рынки через территорию Центральной Азии из Азиатско-Тихоокеанского региона. Убежден, что в этом сегменте для Туркменистана и Китая открываются огромные возможности для сотрудничества», – добавил он.