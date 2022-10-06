В России после объявления мобилизации на 48% упал спрос на авиабилеты по стране, - РБК

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CentralAsia (CA) - В России после объявления частичной мобилизации наблюдается спад спроса на авиабилеты по России, который достиг 48%, а число возвратов авиабилетов выросло в 2,5 раза. Об этом сообщил РБК представитель компании «Аэроклуб», которая предлагает комплексные решения для управления командировками.

Рост числа возвратов авиабилетов на зарубежные направления составил 125% по сравнению с двумя неделями, предшествующими началу частичной мобилизации. Таким образом, доля возвратов на рейсы по России, в среднем составляющая 7%, выросла в течение двух недель до 36%, а доля возвратов на зарубежные рейсы достигла 47%. Продажи авиабилетов за рубеж сократились после объявления о частичной мобилизации на 18%.

«Доля перелетов деловых путешественников по России в салоне бизнес-класса сохраняется на уровне 3%. На зарубежных маршрутах доля бизнес-класса сократилась до 11%», — отметил представитель «Аэроклуба».

Первенство по числу международных перелетов сохранили представители ИТ- и телеком-компаний: они нарастили в III квартале долю в общем числе зарубежных авиабилетов бизнес-туристов до 26% (23% — в I квартале). На втором месте — сотрудники добывающей и обрабатывающей промышленности и энергетики (доля выросла с 10% в I квартале 2022 до 19%). У представителей ритейла число зарубежных командировок представителей на 19% по сравнению с предыдущим кварталом.

В то же время представители финансовых и консалтинговых компаний значительно сократили долю перелетов за рубеж с 21% в I квартале до 4% в III квартале.

Среди самых востребованных городов России для командировок у представителей бизнеса остались Москва (доля выросла на 6% по сравнению с предыдущим кварталом) и Санкт-Петербург (доля сократилась на 11%). Также в топ-10 направлений вошли: Иркутск, Сочи, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Самара.

Среди зарубежных направлений самыми популярными у представителей бизнеса были Турция, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Израиль, Сербия и Германия. Интерес к Армении, ОАЭ, Франции сократился.

Управляющий директор компании Юлия Липатова указала на отличие ситуации от той, которая сложилась после 24 февраля, когда спрос на зарубежные авиабилеты у представителей бизнеса вырос в последующие две недели на 64%.

«Мы не заметили роста динамики бронирований на международных рейсах [после начала частичной мобилизации]. Напротив, рост числа возвратов авиабилетов и упавший спрос на зарубежные направления свидетельствуют о том, что основная волна релокации прошла», — подчеркнула она.

По словам Липатовой, рынок деловых путешествий замер после признаков стабилизации в III квартале этого года. Аналогичная ситуация наблюдается на внутрироссийских рейсах — деловые путешественники отказываются от ранее приобретенных билетов и сокращают свои командировки, заключила она.

Выводы компании основаны на анализе 500 тыс. транзакций, прошедших через «Аэроклуб» в период за январь—сентябрь 2022 года, за третий квартал 2019 года, третий квартал 2021 года, а также с 1 до 5 октября 2022 года. Под транзакцией понимается оплата одного авиабилета.