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Турция снова потребовала от Швеции выдать членов Рабочей партии Курдистана и ФЕТО
Предыстория: Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО

CentralAsia (CA) -  В Анкаре прошли переговоры представителей министерств юстиции Турции и Швеции. Они длились семь часов, сообщил телеканал ТРТ. Минюст Турции вновь потребовал от Швеции выдать членов Рабочей партии Курдистана и ФЕТО, которых Анкара считает террористами.

Выдача лиц со стороны Швеции и Финляндии является одним из требований Турции по ратификации соглашений об их вступлении в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что Швеция согласилась выдать больше 70 человек. В конце сентября Стокгольм также снял эмбарго на экспорт военной продукции в Анкару.

Финляндия и Швеция подали заявки о вступлении в НАТО в мае на фоне военной операции России на Украину. Турция согласилась на расширение альянса, но потребовала выполнения ряда условий.

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