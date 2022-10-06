Турция снова потребовала от Швеции выдать членов Рабочей партии Курдистана и ФЕТО

CentralAsia (CA) - В Анкаре прошли переговоры представителей министерств юстиции Турции и Швеции. Они длились семь часов, сообщил телеканал ТРТ. Минюст Турции вновь потребовал от Швеции выдать членов Рабочей партии Курдистана и ФЕТО, которых Анкара считает террористами.

Выдача лиц со стороны Швеции и Финляндии является одним из требований Турции по ратификации соглашений об их вступлении в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что Швеция согласилась выдать больше 70 человек. В конце сентября Стокгольм также снял эмбарго на экспорт военной продукции в Анкару.

Финляндия и Швеция подали заявки о вступлении в НАТО в мае на фоне военной операции России на Украину. Турция согласилась на расширение альянса, но потребовала выполнения ряда условий.