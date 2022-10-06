На бирже Узбекистана снизились цены на хлопковое масло, волокно и цемент

CentralAsia (UZ) - В результате проведения электронных торгов по государственным закупкам Узбекистана общая экономия средств бюджетных и корпоративных заказчиков составила 120,8 млрд сумов, сообщили в пресс-службе УзРТСБ.

За рассматриваемый период через онлайн-аукцион продано 1 698 автономеров на сумму 5,7 млрд сумов. В результате конкурентных торгов 5,6% совершенных сделок приходятся на сделки по автономерам премиум класса; 9,0% сделок на 2-категорию; 6,9% на 3-категорию; 8,2% на 4-категорию; 22,8% на 5-категорию; а также 47,5% на 6-категорию автономеров.

Биржевые торги

За отчетный период на открытых биржевых торгах было реализовано товарных ресурсов на 2 358,0 млрд сумов. Предприятия продавцы выставляют товары на биржевые торги в соответствии с утвержденными графиками, в том числе:

Хлопковое масло

На прошлой неделе на биржевых торгах было выставлено 6 616,0 тонн хлопкового масла, из которых реализовано 3 609,0 тонн, или 54,6%. Ежедневно на биржевых торгах приняли участие в среднем 42 покупателя. Ежедневный объем реализации в среднем составил 722,0 тонн.

За рассматриваемый период ежедневная средняя цена на все сорта хлопкового масла понизилась с 16 442,0 тыс. сумов до 13 729,8 тыс. сумов за тонну, или на 16,5%.

Цемент

В ходе прошедшей недели на продажу было выставлено 353,7 тыс. тонн цемента, из которых реализовано 180,0 тыс. тонн, или 51%. Ежедневный объем реализации цемента в среднем составил 36,0 тыс. тонн.

За рассматриваемый период ежедневная средняя цена на цемент всех марок понизилась с 605,1 тыс. сумов до 589,9 тыс. сумов за тонну, или на 2,5%. Ежедневно на биржевых торгах приняли участие в среднем 300 покупателей.

Хлопковое волокно

На прошлой неделе на биржевых торгах было выставлено 2 014,0 тонн хлопкового волокна, из которых реализовано 2 009,0 тонн, или 99,7%. Ежедневный объем реализации в среднем составил 402,0 тонн.

За рассматриваемый период ежедневная средняя цена на все сорта хлопкового волокна понизилась с 23 823,0 тыс. сумов до 21 889,1 тыс. сумов за тонну, или на 8,1%.