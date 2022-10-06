В КНДР назвали свои ракетные запуски «справедливым ответом» на учения США и Южной Кореи

CentralAsia (CA) - КНДР после шестого за последние две недели запуска баллистических ракет опубликовала заявление, в котором обвинила США и их союзников в создании угроз в районе Корейского полуострова. Оно размещено на сайте госагентства ЦТАК.

«МИД КНДР самым решительным образом осуждает США и ряд их сателлитов-государств за несправедливую постановку в СБ ООН вопроса о должных действиях нашей армии в ответ на американо-южнокорейские объединенные учения, обостряющие военную напряженность на Корейском полуострове», — говорится в заявлении.

Ведомство добавило, что «серьезную угрозу стабильности ситуации на Корейском полуострове и вокруг него» создает переброска Вашингтоном в район полуострова «ударной авианосной группы».

Накануне, 5 октября, южнокорейские военные сообщили, что США вернули в Японское море авианосец Ronald Reagan. Он покинул акваторию, когда завершились проходившие 30 сентября совместные учения Сеула и Вашингтона.

Возвращение произошло после другого ракетного пуска из Северной Кореи: 4 октября баллистическая ракета пролетела над Японией и упала в Тихом океане. После этого Токио и Вашингтон провели совместные учения истребителей над Японским морем, а Сеул и Вашингтон в армках испытаний запустили четыре ракеты класса «земля-земля».

Две ракеты, выпущенная КНДР 6 октября, имели малую дальность, в то время как пролетевшая над Японией, по данным Минобороны страны, была средней дальности или выше. Дальность ее полета составила около 4,6 тыс. км; как отметили в ведомстве, это был самый длинный полет северокорейской ракеты в истории.