Назван регион Казахстана с наибольшим числом нелегальных мигрантов

CentralAsia (KZ) - Согласно данным аналитиков, в Казахстане за 8 месяцев 2022 года заведено 66 уголовных дел о нелегальной миграции. Это число почти на 20% меньше, чем годом ранее.

Как отмечено в отчете Finprom.kz, численность правонарушителей сократилась на 18,6% за год до 48 человек.

Эксперты отмечают, что больше всего случаев незаконной миграции было выявлено в Жамбылской области. А именно – 17 правонарушений.

Далее идут:

Алматы: 11 случаев;

Туркестанская область: 9 случаев.

Также сказано, что минимальное количество правонарушений зафиксировано в Акмолинской области и столице: всего по одному случаю.

Не зарегистрировали вообще ни одного случая в трех новообразованных (Абайской, Жетысуской и Улытауской), а также в Северо-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях, – уточнили исследователи

Несмотря на значительное уменьшение количества уголовных правонарушений, число административных правонарушений за год выросло сразу в 2,1 раза (до 48,6 тыс. случаев).

В отношении 47,3 тыс. человек были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности:

28,7 тыс. лиц было сделано предупреждение;

на 12,9 тыс. наложили административный штраф;

на 2,6 тыс. — административный арест;

3,2 тыс. иностранцев или лиц без гражданства были выдворены за пределы Казахстана.

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