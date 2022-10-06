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В Казахстане прокомментировали трудоустройство российских учителей

CentralAsia (KZ) -  Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов высказался о трудоустройстве российских педагогов в казахстанские школы, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах съезда партии Amanat журналисты спросили министра о наплыве российских школьников и учителей.

«К трудоустройству в наши школы есть требования. Мы их внедрили буквально год назад. Теперь диплома недостаточно. Любой гражданин или негражданин нашей страны, чтобы устроиться на работу в школу, у него обязательно должен быть сертификат о прохождении национального квалификационного теста», - сказал Аймагамбетов.

Министр добавил, что преподаватель должен знать казахстанскую методику и программу.

«Должен хорошо знать свой предмет. Поэтому диплома недостаточно, нужен сертификат. Это во-первых. Сертификатов у всех нет. Во-вторых, у нас учебный год уже начался, вакансии заполнены, поэтому такой вопрос вообще не стоит», - пояснил он.

Аймагамбетов отметил, что ситуация с поступлением российских детей в казахстанские школы также контролируется. По его словам, ажиотажа нет.

«Увеличения такого сильного в количестве учащихся мы тоже не видим, не фиксируем. Не буду скрывать, что мы эту информацию собираем, мониторим ситуацию. Мы видим, что такого ажиотажа и наплыва абсолютно нет. Возможно, это связано с тем, что релоканты, которые прибывают, их возраст несколько другой. По крайней мере, на сегодня мы не видим таких всплесков, увеличения количества», - заключил министр.

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