В Узбекистане объявили тендер на закупку 34 современных электропоездов

CentralAsia (UZ) - Компания «Узбекистон темир йуллари» объявила международный тендер на закупку 34 современных электропоездов, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Данный тендер предусматривает поставку оборудования, необходимого для технического обслуживания электропоездов, а также подготовку кадров.

В настоящее время АО «Узбекистон темир йуллари» ведет переговоры с ведущими мировыми компаниями, такими как Stadler, Skoda, Talgo, Hyundai, CAF, Siemens, Alstom, Hitachi, Pesa, CRRC-Dalian об обновлении подвижного состава, закупке современных электропоездов.

В результате закупки 34 современных электропоездов планируется организовать железнодорожное сообщение по 8 новым маршрутам. Это: Ташкент – Джизак – Ташкент, Ташкент – Келес – Ташкент, Навои – Бухара – Навои, Самарканд – Джизак – Самарканд, Самарканд – Шахрисабз – Самарканд, Самарканд – Карши – Самарканд, Андижан – Ханабад – Андижан, Нукус – Хива – Нукус. В результате внедрения железнодорожного сообщения на новых маршрутах в год обслужат 5 млн 925 тыс. 500 пассажиров.

Также на 10 существующих маршрутах Ташкент-Ходжикент-Ташкент, Ташкент – Ангрен – Ташкент, Наманган – Андижан – Наманган, Коканд – Андижан – Коканд, Ташкент – Гулистан – Ташкент, Ташкент – Бекабад – Ташкент, Термез – Сариасие – Термез, Карши – Бухара – Карши, Бухара – Хива – Бухара, Самарканд –Бухара будут курсировать дополнительные поезда.

За счет налаживания движения поездов на новых маршрутах и организации дополнительных перевозок на существующих маршрутах будет достигнуто качественное обслуживание в общей сложности 22 млн. 473 тыс. 500 пассажиров в год.