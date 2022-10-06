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ISW: Украинские войска укрепляют свои позиции в Херсонской области и продвигаются в Луганск (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 5 на 6 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинское контрнаступление, начавшееся в Харьковской области, еще не завершилось и активно продвигается в Луганскую область.

Украинские войска, вероятно, укрепили свои позиции и перегруппировались на севере Херсонской области, добившись значительных успехов за последние 48 часов.

Выводы института:

Президент России Владимир Путин принял меры для установления полного контроля России над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).

Российские силы нанесли первый с июня удар по Киевской области с помощью беспилотника «Шахед-136».

Российские источники сообщили о подготовке украинского наступления к северо-западу, западу и северо-востоку от Херсона.

Российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области.

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