ISW: Украинские войска укрепляют свои позиции в Херсонской области и продвигаются в Луганск (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 12:27, 06 октября 2022
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- Обновлено: 12:28, 06 октября 2022
CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 5 на 6 октября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, украинское контрнаступление, начавшееся в Харьковской области, еще не завершилось и активно продвигается в Луганскую область.
Украинские войска, вероятно, укрепили свои позиции и перегруппировались на севере Херсонской области, добившись значительных успехов за последние 48 часов.
Выводы института:
Президент России Владимир Путин принял меры для установления полного контроля России над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС).
Российские силы нанесли первый с июня удар по Киевской области с помощью беспилотника «Шахед-136».
Российские источники сообщили о подготовке украинского наступления к северо-западу, западу и северо-востоку от Херсона.
Российские войска продолжают наземные атаки в Донецкой области.