Страны ОПЕК+ согласовали самое резкое сокращение добычи нефти с 2020 года

CentralAsia (CA) - Россия, Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки, следует из сообщения на сайте организации. Это самое резкое сокращение добычи с начала пандемии, отмечает Bloomberg.

Помимо этого, страны договорились продлить сделку ОПЕК+, в рамках которой они согласовывают уровень добычи, до конца 2023 года, говорится в сообщении.

Решение принято на первой личной встрече представителей стран ОПЕК+, курирующих вопросы энергетики, с марта 2020 года. После начала пандемии коронавируса все встречи проводились в формате видеосвязи

После появления новостей о сделке стоимость нефти Brent в ходе торгов в среду поднималась до $93,2 (+1,5%). Позднее котировки растеряли почти весь рост: по данным на 17:30 мск, декабрьские контракты на поставки Brent прибавляли всего 0,15% и стоили $91,94.

По информации Financial Times, на снижении добычи на 1–2 млн баррелей в сутки до встречи настаивали два крупнейших в ОПЕК+ экспортера — Россия и Саудовская Аравия. По словам двух источников газеты, затем эту позицию поддержали и Объединенные Арабские Эмираты. Хотя решение представляет существенное сокращение добычи на бумаге, реальный эффект на мировые поставки будет менее значительным, потому что несколько стран-участниц соглашения уже добывают меньше нефти, чем позволяют их квоты, отметил Bloomberg. По его расчетам, фактически сокращать добычу потребуется только восьми странам, реальное сокращение при этом составит всего 880 000 баррелей в день.

Но даже так падение производства станет ударом для мировой экономики, которая страдает от исторического инфляционного шока, писало агентство. Решение снизить добычу также противоречит позиции США, которые хотели бы увеличения поставок на мировой рынок для того, чтобы снизить цены на нефть. Чиновники США пытались дипломатическими путями убедить союзников в регионе Персидского залива сопротивляться сокращению добычи, говорили осведомленные источники Bloomberg. По словам собеседника Financial Times, Вашингтон обращался в том числе к Арабским Эмиратам, но те решили действовать в соответствии со своими интересами. По мнению аналитиков JPMorgan, США могут задуматься о новом использовании нефти из своих стратегических запасов, чтобы снизить цены, сообщил Bloomberg. Любое сокращение добычи, вероятно, спровоцирует ответ США, если оно выльется в рост цен в преддверии американских выборов в ноябре, считает FT.

Евросоюз перед встречей ОПЕК+ заявил о согласовании нового пакета санкций против России. Он будет включать ограничение морских перевозок российской нефти в третьи страны с продажей по цене выше установленного потолка и запрет на оказание услуг по перевозке топлива, в том числе по страхованию. Как именно будет работать механизм, пока не уточняется: предельную цену ЕС и странам «большой семерки» еще предстоит согласовать, а ввести санкции в силу планируется с 5 декабря.