Монгольская школьница завоевала золотую медаль HIPPO медаль HIPPO за идеальный английский

CentralAsia (MNG) - В 10-й ежегодной Международной олимпиаде по английскому языку HIPPO шесть школьников из Монголии приняли участие в финальном этапе олимпиады и показали достойные результаты.

На олимпиаде ученица 7 класса школы «Орчлон» Есулун Энхтуяа завоевала золотую медаль в категории S10. Остальные школьники заняли четвертые места и были награждены специальными наградами.

Международная олимпиада по английскому языку HIPPO была основана при ассоциации «Global HIPPO Association»,при помощи организации «Pearson Education», Англия. По сей день, больше 36 тысяч участников приняли участие из 40 стран мира(там где английский не является родным языком).

Эта ассоциация сотрудничает с организацией «Gatehouse Awards», Англия с 2018 года.

Каждый участник олимпиады сдаёт тест IESOL (Великобритания), который составлен по уровням международного стандарта. Участники соревнуются по 4 навыкам (говорение, чтение, письмо и прослушивание). В отборочном туре, участники сдают тесты по чтению и прослушиванию, в полуфинале по письму и чтению. А в финале проверяются все 4 навыки участника.

Финал олимпиады для всех участвующихся стран проводится в г. Венеция, Италия.

Победители финального тура награждаются следующими призами:

1) 1 место (учащиеся до 15 лет) имеют возможность пройти бесплатный 2-недельный онлайн курс школы Mizzou Academy, США;

2) 1 место (учащиеся старше 15 лет) имеют возможность пройти обучение непосредственно в школе Mizzou Academy в США.

Кроме всего перечисленного, победители олимпиады награждаются ценными подарками, сертификатами и медалями от Gatehouse Awards(сертификат IESOL) и Mizzou Academy. Призёры 2-х и 3-х мест, а также все остальные участники финала награждаются международными сертификатами IESOL, утверждёнными организацией «Gatehouse Awards», Англия.

Все участники отборочного тура и полуфинала получают международные сертификаты.

Помимо этого, проводятся разные развлекательные представления и сценки для участников международной олимпиады.

В этом году в международной олимпиаде, которая прошла в Риме, приняли участие около 65 000 детей из более чем 50 стран мира.

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