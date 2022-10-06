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ФТС России зафиксировала резкий рост незаконного вывоза денег после объявления о частичной мобилизации
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  С момента объявления частичной мобилизации россияне в двое чаще пытались незаконно вывезти деньги за рубеж, передает «Известия».

В период с 20 по 30 сентября Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала резкий рост незаконного вывоза наличных денег из страны. На фоне значительного увеличения пассажиропотока было зафиксировало 557 таких случаев, что на 93% больше, чем в те же сроки в 2021 году.

Возбуждены 549 административных и 11 уголовных дел. Каждое второе нарушение связано с попыткой вывезти иностранную валюту, в основном доллары и евро, в объеме более 10 тыс. долларов. Общая сумма нелегально перевозимых средств составила 160,5 млн рублей. Это на 63% больше, чем за тот же период прошлого года.

Рост пассажиропотока зафиксирован на фоне объявления частичной мобилизации. Как указали в ведомстве, на увеличение числа нарушений повлияла и невозможность использовать карты российских банков в большинстве зарубежных стран и перевести туда средства. Чаще всего лишнюю наличность находили у россиян, ехавших в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.

С 1 октября вступило в силу продление ограничений от Центробанка на вывод средств за рубеж. Граждане России и дружественных стран могут переводить на счета в зарубежных банках не более миллиона долларов по курсу ЦБ в течение месяца. Если операции осуществляются без открытия банковского счета, лимит снижается до 10 тысяч долларов в месяц.

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