В Казахстане создали народную коалицию для выдвижения Касым-Жомарта Токаева на выборах

- Казахстан, политика
- 13:57, 06 октября 2022
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- Обновлено: 14:04, 06 октября 2022 English
|Продолжение: Токаева выдвинули на выборах президента Казахстана
|Предыстория: Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации
CentralAsia (KZ) - Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов на Съезде партии Казахстана заявил о создании народной коалиции для выдвижения действующего президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах президента страны, сообщает Zakon.kz.
Ерлан Кошанов указал на важность данного решения. «Сегодня мы сделали стратегический выбор, и мы должны объединиться вокруг Токаева и работать вместе», - добавил он.
Кошанов подчеркнул, что имеются другие партии, политические объединения, которые тоже выдвигают кандидатуру Токаева на пост президента.
«Мы объединились с этими политическими объединениями и пришли к согласию о создании народной коалиции в поддержку Токаева. После обеда с участием главы государства пройдет большой форум, мы все будем участвовать», - добавил он.
Министр юстиции РК Канат Мусин в кулуарах XXIV Съезда партии Amanat заявил, что закон не запрещает общественным объединениям выдвигать одного и того же кандидата.
6 октября партии Amanat и Народная партия Казахстана выдвинули в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.