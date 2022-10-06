В Казахстане создали народную коалицию для выдвижения Касым-Жомарта Токаева на выборах

CentralAsia (KZ) - Председатель партии Amanat Ерлан Кошанов на Съезде партии Казахстана заявил о создании народной коалиции для выдвижения действующего президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах президента страны, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Кошанов указал на важность данного решения. «Сегодня мы сделали стратегический выбор, и мы должны объединиться вокруг Токаева и работать вместе», - добавил он.

Кошанов подчеркнул, что имеются другие партии, политические объединения, которые тоже выдвигают кандидатуру Токаева на пост президента.

«Мы объединились с этими политическими объединениями и пришли к согласию о создании народной коалиции в поддержку Токаева. После обеда с участием главы государства пройдет большой форум, мы все будем участвовать», - добавил он.

Министр юстиции РК Канат Мусин в кулуарах XXIV Съезда партии Amanat заявил, что закон не запрещает общественным объединениям выдвигать одного и того же кандидата.

6 октября партии Amanat и Народная партия Казахстана выдвинули в президенты кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

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